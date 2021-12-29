Какая погода ожидается в Красноярске в январе 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается теплый январь, с температурами приближенными к норме. Об этом «КП-Красноярск» рассказал синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В Красноярске температуры января прогнозируются около нормы. Ранее ожидались температуры ниже нормы, но сейчас ожидаются более высокие температурные показатели.

Первая и вторая декада января в Красноярске будут достаточно теплыми. Так, уже 3-4 января температура поднимется до -3-5 градусов. Примерно к 5 января потеплеет до -2 градусов в дневные часы. К 7 января температура приблизится к норме.

В целом по Красноярскому краю погода не будет отклоняться от нормы. На севере региона будет холодно, в ночь с 31 декабря на 1 января около -35, а местами до -40 градусов. В целом по месяцу ожидаются морозы от -35 до -45 градусов. В Эвенкии возможны похолодания до -50 градусов и ниже.

Однако на третью декаду января в Красноярске ожидается похолодание. Кроме того, Дмитрий Ульянов рассказал, чего ждать жителям Красноярска от погоды в новогоднюю ночь.

При этом декабрь в температурном плане оказался выше нормы. Среднемесячная температура составила -11,9 градусов, при норме около -13 градусов.

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