Красноярцам рассказали о правильном новогоднем застолье и как избежать переедания

Красноярцам рассказали о правильном новогоднем застолье Фото: Мария ЛЕНЦ

На первый взгляд, все мы опытные и знаем, как сервировать новогодний стол. Выставляем все самое вкусное, красивое, такие дорогие деликатесы, которые позволяем себе только по праздникам. Однако же почему на следующий день случаются неприятные последствия? И голова болит, и тяжесть в желудке, и двигаться не хочется, и ощущение праздника насмарку.

Может, что-то идет не так еще на стадии подготовки к встрече Нового года? Специалисты регионального Роспотребнадзора собрали рекомендации, как не навредить здоровью в новогоднюю ночь. По пунктам:

- Не садитесь за стол голодными. И вообще 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин. Нагуливать аппетит к полуночи – это не есть полезно.

- Не стремитесь попробовать все блюда. Чем их больше, тем больше нагрузка на пищеварительную систему. Давайте все по очереди: начните с легких салатов, затем переходите к мясным. И не стоит холодные блюда чередовать с горячими. И не толкайте в себя сверх меры (вот аптеки радуются предстоящим продажам таблеток от переедания и тяжести в желуджке).

- Вопреки рекламе не стоит запивать еду сладкими газированными напитками. И вообще газировку и калорийные десерты вроде тортов в эту ночь лучше заменить на легкие, например, фруктовые.

- Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь. Но и не перегружайте организм физическими нагрузками. Посидели за столом – вышли, подвигались. Например, потанцевали. И только потом уже «вперед – елка нас ждет». Лыжи и коньки вообще лучше перенести на день, когда проснетесь с ясной головой.

Заведующая Центром здоровья ГДП №2 Ольга Цымбалова добавляем к вышесказанному ему несколько конкретных советов, который помогут избежать пищевых отравлений. Например:

- готовить только на один день, а не забивать холодильники салатами на неделю.

- мясные закуски на столе хороши, а вот сыр и изделия с яйцом нежелательны.

- салаты лучше делать с небольшим количеством ингредиентов, желательно овощные, отравным мясом, курицей (сыр, колбаса, крупы, чипсы и предварительно обжаренные ингредиенты лучше не брать).

- горячие блюда лучше запекать.

- алкоголь: не налегайте! Шампанское, сухое вино – все легкое. И немного.

- не покупайте незнакомые экзотические фрукты, и вообще не экспериментируйте с незнакомыми продуктами в этот день.