Готовить или готовиться? Почему красноярским хозяйкам стоит передать свои хлопоты профессионалам?

К Новому году готовы! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Анжела Владимировна, каким был уходящий год для «Красного Яра»?

- Очень насыщенным! Мы открыли новых 23 магазина, последний - в поселке Шира, уже готовимся к летнему сезону. Магазин в поселке Нижняя Пойма означает, что мы приближаемся к Иркутской области. И, конечно, порадовали новыми дискаунтерами жителей Красноярского края и Хакасии.

- Вы забыли магазин на Взлетке!

- Действительно, мы открыли магазин с новой концепцией «Три мира»: это гастроном, где мы добавили три тысячи новых товаров, это наше собственное производство, которое мы расширили, и фудхолл – такого сочетания в Красноярске нет нигде: ресторанная еда по не ресторанным ценам, и много всяких новинок и комфорта для наших покупателей.

- Многие жалуются на сложные экономические условия, на пандемию. А как вам удается работать в таких непростых условиях?

- Мы считаем, что настоящий предприниматель ищет возможности, а не причины, чтобы ничего не делать. Учитываем все риски, все проблемы, и идем вперед. Мы впервые в этом году попали в ТОП-500 российских команд, это радует. Рейтинг, кстати, очень простой – рост выручки.

- Когда федералы начали заходить в Красноярск, обсуждалось, смогут ли выжить местные сети. Как показала практика, могут!

- Это наша любимая тема. «Командор» - это уже 20-летняя история, «Красный Яр» еще старше. В 2022 году будем отмечать юбилей, 25 лет нашей сети. Мы смотрим, как работают федеральные коллеги, берем их опыт, придумываем свои фишки, становимся лучше и сильнее.

- Как удается выделяться на общем фоне?

- Наша зона роста – сервис. У нас тесная обратная связь с покупателями. Руководители сами выходят в гастрономы и работают, я, например, 30 декабря сама буду обслуживать покупателей в двух магазинах.

Подарки ждут! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы открываете кассы самообслуживания. Значит ли это, что кассиров больше не будет?

- В этом году открыли 60 касс в 14 магазинах, там работают консультанты, чтобы покупатели справлялись. Мы и сами их тестируем. И если не можем что-то понять, значит, не мы должны меняться, а кассы должны меняться. Новинка понравилась красноярцам, доля чеков от касс самообслуживания уже 25-30%, это очень хорошо! Особенно эти кассы популярны в центре города, там чаще совершают небольшие покупки, на бегу, но зато их много. Но кассиры останутся, с полной корзиной покупок – лучше к ним!

Кассы самообслуживания быстро стали популярными! Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году появились электронные ценники и другие «умные» технологии – как они помогают сотрудникам и покупателям?

- Мы изучаем лучшие отечественные и зарубежные практики ритейла. Электронные ценники, например, подсмотрели в Германии. И попробовали. Сотрудникам стало проще работать. Для покупателей оборудованных такими ценниками магазинов ушли в прошлое ситуации, когда цена товара на полке не совпадает с ценой на кассе. Более того, сейчас в двух гастрономах: на Молокова, 54 (ТЦ «Сибирский городок») и на Красноярском, 120 (ТЦ «Красноярье»), - мы тестируем технологию Scan&Go. То есть можно установить на свой телефон наше мобильное приложение, выбрать товар, самостоятельно отсканировать и оплатить там же в приложении – это реальность!

- Расскажите про скидки, акции, бонусы 2021 года. Что особенно удалось?

- В этом году более 200 тысяч покупателей приобрели себе карты нашей программы лояльности «Премия». А вообще с момента запуска «Премии» в ней зарегистрировались почти 900 тысяч покупателей и 31% из них активно использует виртуальную карту в мобильном приложении. Только за 2021 год наши покупатели накопили 322 миллиона бонусов, которые можно потратить и в «Батоне», и в «Красном Яре».

В этом году прошла акция «Свежики», мы выдали 80 тысяч игрушек, сейчас идет акция с посудой Zanussi. Еще одна акция, которая идет прямо сейчас - на каждую 1000 рублей покупки выдаем купон, который предоставляет скидку 15-20%, начисления на карту «Премия» и т.д.

Те, кто разобрался в программе лояльности, получают хорошую выгоду, причем, каждый покупатель сам конструирует для себя условия. Сейчас, например, более 40% товара предлагаем со скидками.

- Новый год - пора чудес. Как вы подготовились к праздничному спросу и на что покупателям обратить особое внимание?

- В этом году по индексу оливье «Красный Яр» выиграл даже у «Батона», то есть набор необходимых продуктов для этого салата дешевле брать в «Красном Яре!!

Шампанского мы рассчитываем продать 500 тысяч бутылок! И у нас очень интересная цена на некоторые бренды игристого!

Конечно, для новогоднего стола все покупают фрукты. Фруктом 2021 года стал банан. На втором месте яблоко. А сейчас у нас на полках шикарная коллекция мандаринов. Символ новогодних праздников – марокканский мандарин с черным ромбиком в «Ярах» и «Батонах» ещё и дешевле, чем во многих других магазинах.

Наша концепция – «Мы готовим – вы готовитесь!» У нас можно заказать приготовить любое блюдо, у собственного производства сейчас много новинок, в том числе десертов. Безусловно, что-то можно и нужно делать самим, это семейные традиции. С остальным мы справимся. Можно купить готовые блюда, можно выбрать полуфабрикат. Рекомендую наши хлеба, мы перестали пользоваться смесями, печем только на закваске. В пять раз увеличили производство багетов. В предновогодние дни продлили работу магазинов «Батон» до 23 часов, гастрономы «Красный Яр» некоторые работают круглосуточно, остальные - до часа ночи. Мы готовы в Новый год накормить всех!

Продуктовая корзина полная! Фото: Мария ЛЕНЦ

Послушать декабрьскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – уже в январе 2022.