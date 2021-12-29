Красноярская прокуратура внесла представление главе города из-за нарушений при эвакуации школ 24 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура провела проверку по факту эвакуации учеников из школ, которая прошла 24декабря. Напомним, что утром в 8:50 в управление образования города из полиции поступило сообщение о якобы минировании 13 школ. И уже буквально через 5 минут руководство указанных учебных заведений получило уведомление о том, чтобы немедленно вывести детей из помещений.

В тот день было холодно, столбик термометра показывал около -20 градусов. Как поясняют в прокуратуре, детей вывели, однако родителей или других законных представителей об этом не уведомили. И произошла ситуация, когда в одном из классов школы № 63 дети оставили портфели в классе, а их самих отправили по домам. Одна из девочек не успела забрать ключи из портфеля (ребенок ведь понятия не имел, что будет дальше: учитель сказала выйти – она и вышла со всеми). Родители были на работе, в квартире никого и двери заперты. И в результате замерзшая девочка бродила на улицам, пришла в магазин, чтобы согреться и заплакала. Где ее и заметили сотрудники. Все это попало в СМИ и вызвало большой общественный резонанс.

Прокуратура внесла представление главе Красноярска и потребовала привлечь к ответственности виновных лиц, предупредит все образовательные учреждения, чтобы подобное больше не повторялось: педагоги обязаны позаботиться о каждом ребенке, убедиться, что они встретились с родителями, бабушками-дедушками, находятся в безопасности.

Добавим, что по факту ложного сообщения о минировании было заведено уголовное дело, которое взято прокуратурой на особый контроль.

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