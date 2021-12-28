Большинство красноярцев осталось довольно украшением главной городской елки Фото: KP.RU-Красноярск

59% красноярцев остались довольны украшением главной городской елки. Горожане, принявшие участие в опросе, отметили, что им нравится иллюминация на дереве, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Главный символ нового года на острове Татышев порадовал горожан убранством. Благодаря высоким оценкам респондентов, Красноярск вошел в топ-4 крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны внешним видом новогоднего дерева.

Но не все так радужно: почти каждый пятый сказал, что елка ему не по душе, а 19% участников исследования так и не смогли определиться в своих вкусовых предпочтениях.

Всего в опросе приняли участие девять тысяч представителей экономически активного населения из городов-миллионников.