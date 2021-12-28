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Общество28 декабря 2021 20:59

Большинство красноярцев осталось довольно украшением главной городской елки

Сейчас город занимает четвертое место в рейтинге крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны главным символом нового года
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Большинство красноярцев осталось довольно украшением главной городской елки

Большинство красноярцев осталось довольно украшением главной городской елки

Фото: KP.RU-Красноярск

59% красноярцев остались довольны украшением главной городской елки. Горожане, принявшие участие в опросе, отметили, что им нравится иллюминация на дереве, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Главный символ нового года на острове Татышев порадовал горожан убранством. Благодаря высоким оценкам респондентов, Красноярск вошел в топ-4 крупнейших российских городов, жители которых больше всего довольны внешним видом новогоднего дерева.

Но не все так радужно: почти каждый пятый сказал, что елка ему не по душе, а 19% участников исследования так и не смогли определиться в своих вкусовых предпочтениях.

Всего в опросе приняли участие девять тысяч представителей экономически активного населения из городов-миллионников.

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