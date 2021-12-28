Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае составили 1 700 463 материала за превышение скорости в 2021 году

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Сотрудники ГИБДД подвели итоги уходящего 2021 года и опубликовали статистику зарегистрированных нарушений в Красноярском крае.

Так, в 2021 году автополицейские 13 334 раза задерживали нетрезвых водителей, пресекли 8 091 нарушение, связанное с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, зафиксировали 6 378 попыток выехать на встречку, обнаружили 11 479 взрослых, неправильно перевозивших детей в авто. Но самое большое количество нарушений связанно со скоростным режимом – жители региона 1 700 463 превышали разрешенную скорость, и это только установленные факты.

Статистика по пешеходам гораздо меньше – за год зафиксировано всего 8 964 факта нарушений ПДД.

В текущем году аварийная обстановка на дорогах региона продолжила снижаться. Сократилось на 19% число ДТП и травмированных в них людей, количество погибших сократилось на 15,5%.

Но в последние месяцы 2021 произошло несколько резонансных ДТП - В ноябре в Лесосибирске погибли сразу 5 непристегнутых пассажиров «Газели», еще двое получили травмы. Вторые выходные декабря унесли жизнь сразу 6 человек, а еще 35 получили травмы.