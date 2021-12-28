Поздравление мэра Красноярска Сергея Еремина с Новым годом 2022. Фото: eremin__krsk

Новый год-2022 уже на носу. Совсем скоро красноярцев ждут празднования и 10-дневные каникулы. Преддверии 2022 года глава Красноярска Сергей Еремин и глава Горсовета Наталия Фирюлина поздравили красноярцев с наступающим Новым годом!

Дорогие красноярцы! Поздравляем вас с наступающим 2022 годом!

Совсем скоро мы перевернём еще одну страницу истории нашего родного города. В этот период мы всегда вспоминаем, чем запомнится год уходящий. Если попробовать одним словом охарактеризовать, каким был 2021 год для Красноярска, то мы назвали бы его годом объединения.

Именно объединение позволило нашему городу получить новый статус. Весной 2021 года более 140 тысяч горожан и жителей края отдали свои голоса в пользу решения о присвоения Красноярску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».Все вместе, единодушно, мы внесли вклад в увековечение памяти о легендарном трудовом подвиге наших земляков, которые ковали Великую Победу на красноярских заводах и фабриках. Знаковым моментом этого события стала установка памятной стелы на площади у ДК имени 1 Мая.

В уходящем году героями нашего времени продолжают оставаться врачи. Наши медики объединили свои силы и по-прежнему находятся на передовой борьбы с вирусом: отдают свои знания и душевные силы ради здоровья красноярцев. Низкий вам поклон, наши герои!

Ярким объединяющим событием в жизни Красноярска стал и наш новый проект «В центре Мира». Большая городская гостиная, которую мы создавали вместе с красноярцами. Это были незабываемые эмоции, интересные встречи, уникальные события. Особенно ценно, что главными продюсерами проекта стали жители города. Своеобразным «зимним» продолжением проекта стал ещёодин наш новый проект – «Зима на Стрелке». Уверены, красноярцы получат яркие впечатления в этот зимний период.

В этом году мы объединили красноярских ребятишек вокруг идеи создания флага детства. Разработанный юными жителями флаг был поднят на главном городском флагштоке в День защиты детей.

Каждый общегородской проект означает, что Красноярск живёт, развивается, хорошеет. Мы продолжаем его благоустройство: строим и ремонтируем дороги, детские сады, школы, создаём общественные пространства, скверы и парки, набережные.

Дорогие земляки! Пусть 2022 год будет счастливым и успешным. Крепкого вам здоровья, добра, оптимизма и перемен только к лучшему! Пусть сбываются ваши мечты!

Счастливого Нового года вам, красноярцы!

Глава Красноярска Сергей Еремин

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталья Фирюлина