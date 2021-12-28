Как изменится жизнь красноярцев с января 2022 года: автоматическая соцдоплата и увеличение прожиточного минимума Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год-2022 в Красноярске и крае не за горами. Последний месяц года уходящего принес много нового, но не меньше ожидается и в первом месяце года грядущего – здесь и увеличение прожиточного минимума, и автоматическая социальная доплата. Рассказываем, как изменится жизнь красноярцев с января 2022.

Региональная социальная доплата к пенсии для красноярцев будет начисляться автоматически

С 1 января 2022 года в Красноярском крае региональная доплата к пенсии будет выплачиваться автоматически. Напомним, что социальная доплата неработающим пенсионерам, у которых доход не достигает прожиточного минимума, в регионе составит 12 080 рублей. Информация о назначении доплаты будет доставляться через почту.

Ранее беззаявительная доплата к пенсии полагалась только детям-инвалидам и детям, которым положено пособие по потере кормильца.

Исторический бюджет Красноярска

Доходы бюджета составят 40,7 миллиардов рублей, расходы – 41,8 миллиарда рублей. это так называемый «технический» дефицит. Источники дополнительных расходов - прогнозируемые остатки на начало следующего года, а также бюджетный кредит, который в дальнейшем планируется заместить финансовой помощью из краевого бюджета.

Все дело в отмене налога на вмененный доход и системе упрощенного налогообложения. Основу бюджета Красноярска составит 14 программ: развитие образования, ЖКХ и дорог, обеспечение жильем, коммунальной инфраструктурой, развитие спорта и культуры и тд.

Увеличение прожиточного минимума

Средняя величина прожиточного минимума в Красноярске составит 14 046 рублей. При этом в среднем по России средняя величина прожиточного минимума (ВПМ) в 2022 году составит 12 654 рубля; для трудоспособного населения – 13 026 рублей; для пенсионеров – 10 277 рублей; для детей 11 592 рубля. Теперь новый размер прожиточного минимума в Красноярском крае основывается на медианной средней величине дохода.

Изменение размера МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в Красноярском крае с января 2022 года изменится на 8,6%. Для южных и центральных районов края он составит 22 224 рубля, для северных – 36 114 рублей. Рост на 2022 год составил 8,6%.

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