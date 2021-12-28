Якутский скульптор-самоучка вылепил символ 2022 года из навоза. Фото: news.ykt.ru

Якутский скульптор-самоучка Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района подготовил новогодний подарок. К слову, традиционный – начиная с 2011 года он выставляет на площадь скульптуру или целую композицию, сотворенную своими руками. А сделаны они из… навоза. Михаил – фермер, у него около двух десятков голов скота. Так что материала достаточно, чтобы воплотить свои замыслы в реальность.

Между прочим, Михаил Боппосов – личность в интернете известная, особенно в последние годы, благодаря мессенджерам. Фотографии его скульптур выставляются в якутских пабликах, им удивляются даже иностранцы. И все гадают: а почему навоз? Другого материала нет? Во-первых, у якутян к нему совершенно иное отношение, чем у жителей других регионов. Во-вторых, он достаточно пластичный, позволяет придать форму, а когда застывает на морозе (там зачастую доходит до -50), то становится крепким, как камень. Плюс экологически чистый.

Фото: news.ykt.ru

На них даже ребятишки играют и гости фотографируются.

В этом году Михаил сделал композицию из символа 2022 года – тигра. Да не одного, а целого семейства. И елку рядом с ними. Работу тут же оценили. Правда, в комментариях предлагают покрасить скульптуры в оранжевый цвет, тогда тигры совсем будут как настоящие.

Добавим, что первой скульптурой был танк, вверху люк, внутрь даже забраться можно было. На следующий год он сделал двухголового дракона. И дальше уже остановиться не может. Среди работ – бык, у которого из ноздрей шел пар. А еще собачья упряжка и в ней аж семь фигур животных, сани и северный чум. Три поросенка, строящие свой дом. Целая группа обезьян с пальмами и много других.

Скульптуры стоят до весны, а когда приходит тепло, Михаил вывозит их на свалку. Так что никаких следов после себя они не оставляют.