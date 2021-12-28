График работы «Почты России» на новогодние праздники в Красноярске 2022. Фото: "Почта России"

В Красноярске перед Новым годом-2022 анонсированы изменения в графике работы «Почты России» на новогодние праздники. Рассказываем, как будут работать отделения почты в Красноярске в новогодние праздники 2022.

Как будет работать «Почта России» в Красноярске 31 декабря 2021 года

31 декабря в Красноярском крае почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Выходные на «Почте России» в Красноярске на новогодние праздники 2022

В Красноярске и крае выходными днями объявлены 1,2 и 7 января 2022 года. В эти дни почтальоны не будут разносить периодические издания, и выдавать посылки. График пенсионных выплат можно посмотреть здесь.

3,4,5,6,8 и 9 января 2022 года почтовые отделения в Красноярске и крае будут работать в штатном режиме, за исключением некоторых сельских отделений. Ознакомиться с графиком работы можно пройдя по ссылке через персональный компьютер и в мобильной версии.

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