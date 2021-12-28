Житель Норильска предстанет перед судом за убийство 13-летней давности из-за долгов

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58-летнего жителя Норильска обвиняют в убийстве за долги, совершенного 13 лет назад, в ближайшее время он предстанет перед судом. Как сообщили в пресс-службе СК, убитый при жизни был должен 450 000 рублей норильчанину и не отдавал долг.

Все произошло 26 февраля 2007 года на территории гаражного массива Норильска прохожие нашли тело 60-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Несмотря на проведенную работу, установить убийцу следствию не удалось.

Спустя 13 лет, в результате работы следователей Главного следственного управления, следователями-криминалистами центрального аппарата Следственного комитета РФ во взаимодействии с 4 отделом УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось выяснить лиц, которые могут быть причастны к убийству.

Следствие выяснило, что убитый при жизни был должен около 450 000 рублей своему 58-летнему коллеге, который рассказал об этом своему знакомому. Под предлогом поездки из Талнаха в Норильск, мужчины вывезли должника в гаражный массив и зарезали его в машине.

Было заведено уголовное дело по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Одного мужчину нашли спустя 13 лет, другого же обвиняемого задержать не удалось, он объявлен в международный розыск.

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