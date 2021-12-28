Афиша на Рождество в Красноярске 2022: куда сходить, как отметить Фото: Мария ЛЕНЦ

О самых массовых событиях еще не объявлено, будет ли 7 января традиционный праздник и фейерверк на острове Татышева, еще неизвестно. Однако некоторые события будут точно! Публикуем афишу на Рождество в Красноярске 2022. Рассказываем, как отметить и куда сходить!

«С Рождеством!» 6+

Праздничная программа ансамбля танца Сибири им.М.С.Годенко настраивает зрителей на особые светлые эмоции. Радость и энергию излучает каждый номер в исполнении красноярских танцовщиков.

В программе концерта «Енисейская праздничная», «Валенки», «Современный ненецкий танец», «Увезу тебя я в тундру», «Перезвоны», «Сказ о Сибири» и другие.

Продолжительность 2 часа, 2 отделения.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

5, 6, 7 января, 17.00

Билеты 650—1400 рублей.

«Рождественское настроение» 12+

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Катерина Пащенко, флейта (Москва), Юлия Лотова, орган (Москва).

Основное настроение большинства рождественских композиций — это спокойное умиротворение, любование и преклонение перед матерью и сыном.

Торжественное и углублённо-лирическое сливаются в тембрах органа и флейты.

Органный зал

ул. Декабристов, 20

6, 7, 8 января, 19.00

Билеты 500—700 рублей.

«Рождественская феерия» 6+

Рождественская встреча с мировыми музыкальными хитами в исполнении Красноярского филармонического русского оркестра им А.Ю.Бардина.

Продолжительность: 1 час 20 мин., 1 отделение

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

6 января, 20.00

Билеты 300—700 рублей.

«Свет рождественской звезды» 6+

Новая программа Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА» настраивает зрителей на особый праздничный лад.

Зрителей ждут фольклорные композиции — подлинные жемчужины песенного творчества России нескольких столетий, духовные стихи, традиционные святочные игры и прибаутки, а также известные песни прошлых лет.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

7 января, 17.00

Билеты 200—500 рублей.

«Вслед за звездой» 12+

В этом концерте исполнители щедро делятся со слушателями настроением Рождества и посвящают программу 150-летнему юбилею русского композитора Александра Николаевича Скрябина, родившегося 25 декабря 1871 года по старому и 6 января 1872 года по новому стилю.

Играет солист Красноярской филармонии, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган). В концерте принимает участие солист Красноярского академического симфонического оркестра, лауреат международных и всероссийских конкурсов Петр Худоногов (флейта).

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

9 января, 17.00

Билеты 300—500 рублей.

«Рождественские встречи с Мариной Вишневской» 12+

В этом году концертная программа объединена темой русского застолья - хлебосольного приема и душевной песни. Прозвучат известные народные песни и авторские композиции.

Сцена на один вечер превратится в уютный дом, в котором хозяйка Марина Вишневская встречает своих гостей, артистов и музыкальные и танцевальные коллективы.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

9 января, 17.00

Билеты 600—1500 рублей.

День открытых дверей «Радость Рождества» 0+

В программе выставки, тематические показы, лекции и творческие встречи.

10.00–19.00

Выставка декоративно-прикладного творчества «Благостыня».

Книжно-иллюстративная выставка «Под сиянием Рождественской звезды».

10.00–11.00; 15.00–19.00

Показ рождественских мультфильмов.

11.00–11.45; 12.00–12.45

Театрализованное представление «Рождественский Вертеп» (15 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).

12.00–12.45; 13.00–13.45; 14.00–14.45

Мастер-классы по народной художественной культуре «Рождественские забавы» (15 человек на 1 мастер-класс, по предварительной записи по телефону: +7(902)929-90-20).

12.00–13.00

Кинолекторий «Рождество Христово. История праздника» (75 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).

14.00–15.00

Творческая встреча «Из пламени и света рожденное Cлово» с участием актеров театра исторической реконструкции Сибирского федерального университета «Артефакт» (75 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а, ст. 3

7 января, 10.00

Вход свободный.

Куда еще пойти

Этапы Кубка мира: сноуборд-кросс 0+

В Красноярске пройдут Этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

Соревнования станут отборочными стартами на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Ожидается более 120 сильнейших спортсменов из 19 стран мира.

Церемония открытия соревнований пройдет 7 января. Зрителям будет представлено шоу с участием спортсменов-экстремалов, многократных призеров российских и международных соревнований, в том числе Adrenalin FMX Riders.

Задавать праздничное настроение будут творческие коллективы, Дед Мороз, новогодняя фотозона с елкой и оленями, тематическая арт-аллея, веселые старты. Для зрителей будет организована комфортная зона обогрева, где можно приобрести еду и напитки.

Расписание соревнований:

7 января, пятница

10.45 Квалификация М/Ж

15.15 Церемония открытия

8 января, суббота

12.00 Полуфиналы, финалы

9 января, воскресенье

12.00 Полуфиналы, финалы

В расписании соревнований возможны изменения.

МСК «Сопка»

Ул. Биатлонная, 25 Г

Билеты от 100 рублей, детям до 5 лет включительно вход свободный в сопровождении взрослого.

Цикл лекций «Нестеров» 18+

Лекция «Жизнь и творчество Михаила Нестерова»

Лектор: Владимир Лузан, доктор культурологии, директор музея.

8 января, 16.00

Лекция «Суриков — Нестеров»

Лектор: Анастасия Кистова, искусствовед, кандидат философских наук.

15 января, 16.00

Лекция «Нестеров. Реставрация»

Лектор: Дмитрий Ильин, художник-реставратор.

22 января, 16.00

Художественный музей им. Сурикова

Ул. Парижской коммуны, 20

Билеты 300 рублей, число слушателей ограничено.

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