Афиша на Рождество в Красноярске 2022: куда сходить, как отметить
Фото: Мария ЛЕНЦ
О самых массовых событиях еще не объявлено, будет ли 7 января традиционный праздник и фейерверк на острове Татышева, еще неизвестно. Однако некоторые события будут точно! Публикуем афишу на Рождество в Красноярске 2022. Рассказываем, как отметить и куда сходить!
«С Рождеством!» 6+
Праздничная программа ансамбля танца Сибири им.М.С.Годенко настраивает зрителей на особые светлые эмоции. Радость и энергию излучает каждый номер в исполнении красноярских танцовщиков.
В программе концерта «Енисейская праздничная», «Валенки», «Современный ненецкий танец», «Увезу тебя я в тундру», «Перезвоны», «Сказ о Сибири» и другие.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
5, 6, 7 января, 17.00
Билеты 650—1400 рублей.
«Рождественское настроение» 12+
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Катерина Пащенко, флейта (Москва), Юлия Лотова, орган (Москва).
Основное настроение большинства рождественских композиций — это спокойное умиротворение, любование и преклонение перед матерью и сыном.
Торжественное и углублённо-лирическое сливаются в тембрах органа и флейты.
Органный зал
ул. Декабристов, 20
6, 7, 8 января, 19.00
Билеты 500—700 рублей.
«Рождественская феерия» 6+
Рождественская встреча с мировыми музыкальными хитами в исполнении Красноярского филармонического русского оркестра им А.Ю.Бардина.
Продолжительность: 1 час 20 мин., 1 отделение
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
6 января, 20.00
Билеты 300—700 рублей.
«Свет рождественской звезды» 6+
Новая программа Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА» настраивает зрителей на особый праздничный лад.
Зрителей ждут фольклорные композиции — подлинные жемчужины песенного творчества России нескольких столетий, духовные стихи, традиционные святочные игры и прибаутки, а также известные песни прошлых лет.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
7 января, 17.00
Билеты 200—500 рублей.
«Вслед за звездой» 12+
В этом концерте исполнители щедро делятся со слушателями настроением Рождества и посвящают программу 150-летнему юбилею русского композитора Александра Николаевича Скрябина, родившегося 25 декабря 1871 года по старому и 6 января 1872 года по новому стилю.
Играет солист Красноярской филармонии, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин (орган). В концерте принимает участие солист Красноярского академического симфонического оркестра, лауреат международных и всероссийских конкурсов Петр Худоногов (флейта).
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
9 января, 17.00
Билеты 300—500 рублей.
«Рождественские встречи с Мариной Вишневской» 12+
В этом году концертная программа объединена темой русского застолья - хлебосольного приема и душевной песни. Прозвучат известные народные песни и авторские композиции.
Сцена на один вечер превратится в уютный дом, в котором хозяйка Марина Вишневская встречает своих гостей, артистов и музыкальные и танцевальные коллективы.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
9 января, 17.00
Билеты 600—1500 рублей.
День открытых дверей «Радость Рождества» 0+
В программе выставки, тематические показы, лекции и творческие встречи.
10.00–19.00
Выставка декоративно-прикладного творчества «Благостыня».
Книжно-иллюстративная выставка «Под сиянием Рождественской звезды».
10.00–11.00; 15.00–19.00
Показ рождественских мультфильмов.
11.00–11.45; 12.00–12.45
Театрализованное представление «Рождественский Вертеп» (15 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).
12.00–12.45; 13.00–13.45; 14.00–14.45
Мастер-классы по народной художественной культуре «Рождественские забавы» (15 человек на 1 мастер-класс, по предварительной записи по телефону: +7(902)929-90-20).
12.00–13.00
Кинолекторий «Рождество Христово. История праздника» (75 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).
14.00–15.00
Творческая встреча «Из пламени и света рожденное Cлово» с участием актеров театра исторической реконструкции Сибирского федерального университета «Артефакт» (75 человек, по предварительной записи по телефону: +7(999)446-76-05).
Культурно-исторический центр «Успенский»
ул. Лесная, 55а, ст. 3
7 января, 10.00
Вход свободный.
Куда еще пойти
Этапы Кубка мира: сноуборд-кросс 0+
В Красноярске пройдут Этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».
Соревнования станут отборочными стартами на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Ожидается более 120 сильнейших спортсменов из 19 стран мира.
Церемония открытия соревнований пройдет 7 января. Зрителям будет представлено шоу с участием спортсменов-экстремалов, многократных призеров российских и международных соревнований, в том числе Adrenalin FMX Riders.
Задавать праздничное настроение будут творческие коллективы, Дед Мороз, новогодняя фотозона с елкой и оленями, тематическая арт-аллея, веселые старты. Для зрителей будет организована комфортная зона обогрева, где можно приобрести еду и напитки.
Расписание соревнований:
7 января, пятница
10.45 Квалификация М/Ж
15.15 Церемония открытия
8 января, суббота
12.00 Полуфиналы, финалы
9 января, воскресенье
12.00 Полуфиналы, финалы
В расписании соревнований возможны изменения.
МСК «Сопка»
Ул. Биатлонная, 25 Г
Билеты от 100 рублей, детям до 5 лет включительно вход свободный в сопровождении взрослого.
Цикл лекций «Нестеров» 18+
Лекция «Жизнь и творчество Михаила Нестерова»
Лектор: Владимир Лузан, доктор культурологии, директор музея.
8 января, 16.00
Лекция «Суриков — Нестеров»
Лектор: Анастасия Кистова, искусствовед, кандидат философских наук.
15 января, 16.00
Лекция «Нестеров. Реставрация»
Лектор: Дмитрий Ильин, художник-реставратор.
22 января, 16.00
Художественный музей им. Сурикова
Ул. Парижской коммуны, 20
Билеты 300 рублей, число слушателей ограничено.
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