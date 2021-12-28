Режим работы учреждений культуры в новогодние праздники в Красноярске 2022: музеи, театры, туризм Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год-2022 все ближе. Уже опубликована афиша праздничных мероприятий. Организации переходят на праздничный режим работы, так изменились часы работы красноярских ТРЦ. Исключением не стали театры и музеи. Рассказываем, каким будет режим работы учреждений культуры в новогодние праздники в Красноярске 2022.

Музейный центр «Площадь Мира»

Закрыт – 31 декабря, 1 и 2 января.

Рабочие дни – с 3 по 9 января.

График обеденных перерывов кассы: 14.00-14.30; 17.00-17.30.

Билеты 250 рублей, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) 150 рублей. Детям до 5 лет бесплатно.

С 3 по 9 января каждый день будут проходить ночные экскурсии, начало в 20.00 (6 января – начало в 21.00). Стоимость билетов 600 рублей. Количество мест ограничено, необходимо приобрести билеты заранее на сайте музейного центра.

С 3 по 9 января каждый день в 15.00 будут проходить обзорные экскурсии, без записи, без доплаты за экскурсию.

Фанпарк «Бобровый лог»

Расписание работы комплекса по дням:

31 декабря - с 10.00 до 18.00 (канатная дорога К1 - работает до 16.00)

1 января - с 12.00 до 21.00 (канатная дорога К1 - работает до 16.00, Родельбан - не работает!)

со 2 по 9 января - с 10.00 до 21.00.

При температуре воздуха ниже -20 С время работы комплекса будет сокращено до 20.00, при температуре воздуха ниже -25 С Фанпарк «Бобровый лог» не работает.

Краевая научная библиотека

30 декабря с 9.00 до 20.00

31 декабря, 1 и 2 января, 7 января библиотека не работает

3–6 января и 8 и 9 января с 10.00 до 18.00.

Театры

Со 2 января.

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