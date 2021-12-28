Куда сходить в новогодние праздники в Красноярске 2022: концерты, спектакли, выставки, кино Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный вопрос перед долгожданными каникулами с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года – чем себя занять? Рассказываем, куда сходить в новогодние праздники в Красноярске 2022. В списке мероприятий концерты, спектакли, выставки и кино.

Классический Русский балет: Щелкунчик 6+

Это самая знаменитая сказка балетной сцены, самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского, известное по всему миру.

Балет «Щелкунчик» стал символом новогоднего праздника не только потому, что сама история происходит в Рождество, но и потому, что в ней много волшебства, чудесных превращений и таинственных приключений.

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

2 января, 18.00

Билеты 900-2500 рублей.

Хабиб 12+

Хитмейкер последних лет Хабиб даст свой первый большой сольный концерт в Красноярске.

Хабиб Шарипов начал свою музыкальную карьеру с записи каверов, которые он выкладывал в Instagram и YouTube. Успех пришел к Хабибу в 2020 году вместе с песней «Ягода-малинка». Эта песня стала настоящим суперхитом, едва ли можно найти человека, который еще ни разу ее не слышал. А количество видео под неё в TikTok бьет рекорды. Клип на этот трек набрал уже более 220 миллионов просмотров на YouTube.

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

3 января, 17.00

Билеты 1800-4000 рублей.

Хор Турецкого 6+

Уникальные голоса, музыкальная сказка, снегопад хорошего настроения, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене со знаменитым «Хором Турецкого» – такое бывает только под Новый Год.

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

5 января, 18.00

Билеты 1600-5500 рублей.

Скандал заказывали? 16+

В главной роли спектакля московского театра «Огни Москвы» Георгий Дронов.

Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле переплетены десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

19 января, 19.00

Билеты 1000-2400 рублей.

Группы «Комиссар», «Технология», «Размер Project» 18+

Все хиты любимых групп в живом исполнении!

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

27 января, 20.00

Билеты 1700-3800 рублей.

Театры

Со 2 января.

Акция

Человек идущий 14+

Организация «Лига здоровья нации» приглашает красноярских ходоков объединиться в семейные и сборные команды по ходьбе и поучаствовать в соревнованиях «Новогодние семейные маршруты здоровья – 2022», и «Новогодние командные маршруты здоровья – 2022» в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий».

Чтобы принять участие в соревнованиях просто скачайте, установите и зарегистрируйтесь в мобильном приложении «Человек идущий», которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play. Вы можете стать капитаном, создав собственную команду. Либо присоединиться к уже существующей команде, подав заявку капитану с помощью специального меню.

Все участники новогодних маршрутов смогут конвертировать свои шаги с помощью Общероссийского сервиса монетизации двигательной активности «Бонус ЧИ» по курсу 10000 шагов равно 100 баллов, а затем обменять их на скидки и товары для ЗОЖ.

С 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года

Участие бесплатное.

Концерты

«Всё сбудется!» 12+

Праздничный концерт «Всё сбудется!» - история любви в канве шедевров мирового мюзикла и хитов эстрадной музыки.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 1239

3, 4, 5, 8, 9 января, 18.00.

Билеты 300-800 рублей.

Мульт soundtrack battle 0+

Концерт Красноярского духового оркестра устроен как соревнование известной зарубежной анимации и любимых отечественных мультфильмов. Известные мелодии под сопровождение красочного видеоряда будут исполнять музыканты и солисты Красноярского духового оркестра, а зрители будут голосовать.

«Том и Джерри» или «Ну, погоди»? «Крокодил Гена» или «Шрек»? «Король Лев» или «Кот Леопольд»?

Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение

Правобережный ГорДК

Ул. Коломенская. 25

6 января, 12.00

Билеты 300-500 рублей.

Формула оркестра 12+

Зрители Красноярского театра оперы и балета, как, впрочем, и любого другого музыкального театра, традиционно не видят лиц артистов оркестра, ведь музыканты занимают свое место в оркестровой яме. Теперь же, когда концерт проходит в фойе, гости смогут поближе познакомиться с музыкантами, роль которых в создании спектаклей огромна.

Всего солисты оркестра и оперы в течение сезона представят любителям музыки семь концертов.

Театр оперы и балета им. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

8 января, 15.00

Билеты 500 рублей.

Выставки

Сверим часы 0+

На выставке представлены женские и мужские часы, настенные и напольные, золотые, серебряные и деревянные, цепочки и аксессуары для часов из фондов Красноярского краевого краеведческого музея.

Особого внимания заслуживает раздел "Котлы жителей Енисейской губернии", где представлены наиболее ценные экспонаты, принадлежавшие состоятельным сибирякам.

Главный экспонат – часы с «кукушкой» в резном корпусе из семьи купца, городского головы Красноярска П.И. Кузнецова. Диковинку он привез из «швейцарской» поездки. Часы демонстрируются впервые после реставрации.

Музей-усадьба Юдина

Ул. Мелькомбинатская, 2/1

До 1 апреля

По входному билету в музей, 100-150 рублей.

Рисунки Андрея Поздеева 18+

Выставка посвящена 95-летию известного красноярского художника. Здесь представлено более 160 графических работ, в том числе работы, которые ни разу не выставлялись. Выставка собрана из его малоизвестных произведений, которые ранее видели только близкие люди автора.

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

До 27 февраля 2022 года

Вход по билету в музей, 150-250 рублей.

Кино

КИНОНОВОГОДНИЙ РЕПЕРТУАР

Только в Доме кино – семейная комедия «10 дней с Сантой» (с 30 декабря).

С 1 января - «Дилан Томас. Любовник и поэт», отправляемся в приключения с валлийским поэтом и драматургом.

5 января – «Щелкунчик» – балет Royal Opera House, хореограф Питер Райт.

С 6 января аэрофобию обещает победить триллер «Черный ящик» – фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах.

С 6 января драма «Однажды в кино» растрогает самых нерастроганных новогодними чудесами киноманов.

8 января – «Двенадцатая ночь» – постановка Тима Кэрролла.

С 13 по 16 января – ретроспектива Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского «Кино&музы» в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля. Непревзойденный калейдоскоп женских образов, воплощённых Нонной Мордюковой, Инной Чуриковой и Юлией Высоцкой.