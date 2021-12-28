Куда сходить в новогодние праздники в Красноярске 2022: концерты, спектакли, выставки, кино
Фото: Мария ЛЕНЦ
Главный вопрос перед долгожданными каникулами с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года – чем себя занять? Рассказываем, куда сходить в новогодние праздники в Красноярске 2022. В списке мероприятий концерты, спектакли, выставки и кино.
Классический Русский балет: Щелкунчик 6+
Это самая знаменитая сказка балетной сцены, самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского, известное по всему миру.
Балет «Щелкунчик» стал символом новогоднего праздника не только потому, что сама история происходит в Рождество, но и потому, что в ней много волшебства, чудесных превращений и таинственных приключений.
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
2 января, 18.00
Билеты 900-2500 рублей.
Хабиб 12+
Хитмейкер последних лет Хабиб даст свой первый большой сольный концерт в Красноярске.
Хабиб Шарипов начал свою музыкальную карьеру с записи каверов, которые он выкладывал в Instagram и YouTube. Успех пришел к Хабибу в 2020 году вместе с песней «Ягода-малинка». Эта песня стала настоящим суперхитом, едва ли можно найти человека, который еще ни разу ее не слышал. А количество видео под неё в TikTok бьет рекорды. Клип на этот трек набрал уже более 220 миллионов просмотров на YouTube.
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
3 января, 17.00
Билеты 1800-4000 рублей.
Хор Турецкого 6+
Уникальные голоса, музыкальная сказка, снегопад хорошего настроения, неожиданные образы артистов и возможность для всех желающих оказаться на одной сцене со знаменитым «Хором Турецкого» – такое бывает только под Новый Год.
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
5 января, 18.00
Билеты 1600-5500 рублей.
Скандал заказывали? 16+
В главной роли спектакля московского театра «Огни Москвы» Георгий Дронов.
Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле переплетены десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй.
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
19 января, 19.00
Билеты 1000-2400 рублей.
Группы «Комиссар», «Технология», «Размер Project» 18+
Все хиты любимых групп в живом исполнении!
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
27 января, 20.00
Билеты 1700-3800 рублей.
Театры
Со 2 января.
Акция
Человек идущий 14+
Организация «Лига здоровья нации» приглашает красноярских ходоков объединиться в семейные и сборные команды по ходьбе и поучаствовать в соревнованиях «Новогодние семейные маршруты здоровья – 2022», и «Новогодние командные маршруты здоровья – 2022» в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий».
Чтобы принять участие в соревнованиях просто скачайте, установите и зарегистрируйтесь в мобильном приложении «Человек идущий», которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play. Вы можете стать капитаном, создав собственную команду. Либо присоединиться к уже существующей команде, подав заявку капитану с помощью специального меню.
Все участники новогодних маршрутов смогут конвертировать свои шаги с помощью Общероссийского сервиса монетизации двигательной активности «Бонус ЧИ» по курсу 10000 шагов равно 100 баллов, а затем обменять их на скидки и товары для ЗОЖ.
С 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года
Участие бесплатное.
Концерты
«Всё сбудется!» 12+
Праздничный концерт «Всё сбудется!» - история любви в канве шедевров мирового мюзикла и хитов эстрадной музыки.
Музыкальный театр
Пр. Мира, 1239
3, 4, 5, 8, 9 января, 18.00.
Билеты 300-800 рублей.
Мульт soundtrack battle 0+
Концерт Красноярского духового оркестра устроен как соревнование известной зарубежной анимации и любимых отечественных мультфильмов. Известные мелодии под сопровождение красочного видеоряда будут исполнять музыканты и солисты Красноярского духового оркестра, а зрители будут голосовать.
«Том и Джерри» или «Ну, погоди»? «Крокодил Гена» или «Шрек»? «Король Лев» или «Кот Леопольд»?
Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение
Правобережный ГорДК
Ул. Коломенская. 25
6 января, 12.00
Билеты 300-500 рублей.
Формула оркестра 12+
Зрители Красноярского театра оперы и балета, как, впрочем, и любого другого музыкального театра, традиционно не видят лиц артистов оркестра, ведь музыканты занимают свое место в оркестровой яме. Теперь же, когда концерт проходит в фойе, гости смогут поближе познакомиться с музыкантами, роль которых в создании спектаклей огромна.
Всего солисты оркестра и оперы в течение сезона представят любителям музыки семь концертов.
Театр оперы и балета им. Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
8 января, 15.00
Билеты 500 рублей.
Выставки
Сверим часы 0+
На выставке представлены женские и мужские часы, настенные и напольные, золотые, серебряные и деревянные, цепочки и аксессуары для часов из фондов Красноярского краевого краеведческого музея.
Особого внимания заслуживает раздел "Котлы жителей Енисейской губернии", где представлены наиболее ценные экспонаты, принадлежавшие состоятельным сибирякам.
Главный экспонат – часы с «кукушкой» в резном корпусе из семьи купца, городского головы Красноярска П.И. Кузнецова. Диковинку он привез из «швейцарской» поездки. Часы демонстрируются впервые после реставрации.
Музей-усадьба Юдина
Ул. Мелькомбинатская, 2/1
До 1 апреля
По входному билету в музей, 100-150 рублей.
Рисунки Андрея Поздеева 18+
Выставка посвящена 95-летию известного красноярского художника. Здесь представлено более 160 графических работ, в том числе работы, которые ни разу не выставлялись. Выставка собрана из его малоизвестных произведений, которые ранее видели только близкие люди автора.
Музейный центр «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
До 27 февраля 2022 года
Вход по билету в музей, 150-250 рублей.
Кино
КИНОНОВОГОДНИЙ РЕПЕРТУАР
Только в Доме кино – семейная комедия «10 дней с Сантой» (с 30 декабря).
С 1 января - «Дилан Томас. Любовник и поэт», отправляемся в приключения с валлийским поэтом и драматургом.
5 января – «Щелкунчик» – балет Royal Opera House, хореограф Питер Райт.
С 6 января аэрофобию обещает победить триллер «Черный ящик» – фильм о расследовании авиакатастрофы в Альпах.
С 6 января драма «Однажды в кино» растрогает самых нерастроганных новогодними чудесами киноманов.
8 января – «Двенадцатая ночь» – постановка Тима Кэрролла.
С 13 по 16 января – ретроспектива Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского «Кино&музы» в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля. Непревзойденный калейдоскоп женских образов, воплощённых Нонной Мордюковой, Инной Чуриковой и Юлией Высоцкой.