Первыми заместителем главы Красноярска назначен бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов

Алексей Шувалов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске назначен новый заместитель мэра – им стал бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, он будет курировать деятельность департаментов социального развития, информационной политики, общественной безопасности, муниципального заказа, главы города, а также ряда управлений, в том числе кадровой политики, управление делами, учета и реализации жилищной политики и юридическое управление.

Шувалов приступит к своим обязанностям 28 декабря. Алексей Давыдов, ранее занимавший должность заммэра с ноября 2017, покинул пост по собственному желанию 27 декабря 2021 года.

Алексей Шувалов родился 13 августа 1977 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

За это время он успел поработать в транспортной прокуратуре и пройти путь от следователя до заместителя межрайонного прокурора.

С 2007 по 2008 годы руководил следственным отделом по Советскому району Следственного управления Следственного комитета. Работал помощником прокурора, был первым заместителем прокурора ЗАТО г. Железногорска, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края. С июля 2020 года начал трудовую деятельность в администрации города Красноярска в должности заместителя главы города – руководителя департамента общественной безопасности.

В 2014 году Алексей Борисович награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.