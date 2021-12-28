Известные красноярцы, умершие в 2021 году: вспоминаем ушедших Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги уходящего года. Вспоминаем известных красноярцев, умерших в 2021 году.

Экс-депутат Горсовета Красноярска Надежда Сафонова

15 апреля 2021 года на 85-м году жизни из жизни ушла Надежда Игнатьевна Сафонова. За свою политическую карьеру она стала культовой персоной для Красноярска. Больше всего Надежда Сафонова известна, как экс-депутат Красноярского Горсовета и руководитель объединения «Женщины родного Красноярья».

Тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили

24 мая на 88-м году жизни от пневмонии умер легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили. Прославленный тренер воспитал множество известных спортсменов. Среди них двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный чемпион Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира Бувайсар Сайтиев, двукратный чемпион мира Виктор Алексеев и другие известные спортсмены.

Заслуженный энергетик Самуил Зильберман

29 июня в Красноярске из жизни ушла легенда сибирской энергетики Самуил Моисеевич Зильберман, ему было 75 лет. Именно он стоял у истоков создания Магистральных электрических сетей Сибири (МЭС Сибири) в 1997 году. Среди крупнейших проектов, реализованных под руководством Самуила Моисеевича – создание схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, строительство и реконструкция десятков важнейших электросетевых объектов.

Бывший глава Красноярска Анатолий Морев

6 июля 2021 года в возрасте 96 лет умер экс-глава Красноярска Анатолий Ильич Морев. С 1972 по 1979 год он руководил Красноярским Горсоветом. Именно при Мореве в городе был построен Театр Оперы и Балета, стартовало возведение Октябрьского моста, обустроена левобережная набережная Енисея, отреставрирован Покровский Собор в центре.

Главный офтальмолог Красноярска Сергей Синяпко

15 июля на 68-м году жизни от коронавируса умер легендарный красноярский офтальмолог Сергей Синяпко. Он работал в КрасГМУ более 30 лет, и за это время стал главным офтальмологом Красноярска. В 1980-е годы он работал с детьми, пострадавшими от ранее неизвестной болезни.

Экс-мэр Красноярска Валерий Поздняков

Валерий Поздняков ушел из жизни 7 августа 2021 года в возрасте 81 год. Он был первым мэром Красноярска в уже российской истории города. В сложный период начала 90-х годов Позднякову удалось главное – сохранить управляемость структурами будущего мегаполиса и заложить фундамент для будущих успехов города.

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

12 августа 2021 года стало известно о кончине легендарного мэра Петра Пимашкова, которой руководил городом 15 лет – с 1996 по 2011 годы. В кресле мэра он провел 4 срока. Именно при Пимашкове в Красноярске появились «Биг-Бен», пальмы, десятки фонтанов, памятники Пушкину и Гончаровой, парк флоры и фауны «Роев Ручей».

Легендарный хирург 20-й больницы Валерий Большаков

Торакальный хирург Валерий Николаевич Большаков ушел из жизни 20 августа 2021 года. Валерий Большаков 40 лет посвятил 20-й больнице. Пришел сюда клиническим ординатором, работал хирургом, а в 1985 году возглавил специализированное отделение торакальной хирургии. Год назад ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почетный житель Красноярска Валерий Плисов

На 87-м году жизни 2 октября в Москве скончался экс-председатель крайисполкома Виктор Васильевич Плисов. Он начал трудовую деятельность на строительстве Красноярской ГЭС. Также работал секретарем крайкома КПСС, депутатом краевого Совета.

Бизнесмен Виктор Коротченко

3 декабря в возрасте 61 года из жизни ушел один из самых богатых жителей Красноярского края Виктор Коротченко. Он возглавлял такие компании, как ООО «Причулымье» и ООО «Сервис» - торговал в основном топливом. Владел сотней автозаправочных станций по всему краю. Были у него и другие направления бизнеса. Также он был спонсором школы тайского бокса в Ачинске.