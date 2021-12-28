В Железногорске десятки человек могли отравиться суши

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске произошло массовое отравление – под подозрение попали суши. Как сообщает «Проспект мира», десятки человек заказывали доставку в компании «Суши Sell», после чего почувствовали себя плохо.

Об отравлении железногорцы начали рассказывать в соцсетях. Первый пост в паблике доставке появился 26 декабря. По словам автора, самочувствие у нее ухудшилось после того, как 24 декабря она съела роллы «Суши Sell». Девушка пишет, что такие же симптомы появились у всех, кто ел суши вместе с ней.

В комментариях отозвались и другие клиенты суши-доставки. Все они утверждают, что заказывали еду 24 и 25 декабря, а сейчас имеют симптомы отравления. Судя по комментариям, речь идет о десятках человек.

- Они отравили полгорода! Мы тоже с ребенком, рвота 5 раз, температура 38,1, обезвоживание настоящее. Приезжала скорая, ребенку ставили противорвотный укол, иначе никакое лекарство больше 10 минут в желудке не держалось. Два дня пластом пролежала. 1300 за заказ и почти 1700 за лекарства кто вернет.

- Заказывали 24 декабря вечером. Расстройство ЖКТ по полной. Состояние — поезд переехал. Столько планов на выходные перед праздниками — и все коту под хвост. Слов нет.

В «Суши Sell» ответили, что за последние 3 дня жителям отправили около 500 заказов, и «в процентах» выявлено не так много случаев возможного отравления. В доставке добавили, что сейчас проверяют продукты, а сотрудники обзванивают клиентов.

Чуть позднее в паблике появилась запись о том, что работа филиала временно приостановлена для дальнейших разбирательств, так как оказалось, что у одного из поваров семья болеет ротавирусом, но сам он чувствовал себя хорошо и продолжал ходить на работу. Сейчас сотрудника отстранили, а все остальные работники сдали анализы.

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С пандемией потребность разного рода доставки, особенно – еды, выросла просто в разы. Во многих сетях такой объем заказов, что едва-едва справляются с нагрузкой. Как в таких условиях готовят, к примеру, суши? Корреспондент «Комсомолки» поработал в нескольких красноярских сетях доставщиком - и заодно увидел весь процесс готовки, испытав все на собственной, как говорится, нори*. (Подробнее)