Сергей Юферев: Хороший коллектив – фундамент успеха

В цехе все идеально организовано - ничего лишнего Фото: Светлана ЮДИНА

От фирмы до завода

Красноярский котельный завод уже четверть века выпускает энергетическое оборудование и запасные части к нему для российских ТЭЦ, ГРЭС и других тепловых станций энергетического комплекса России. Оборудование ККЗ установлено на многих энергообъектах страны: Красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Назаровской ГРЭС, ТЭЦ ОАО «Тываэнерго», Камчатская ТЭЦ-2 ОАО «Камчатскэнерго», ТЭЦ ОАО «Сахалинэнерго», Мурманской ТЭЦ и других. Все 25 лет руководит предприятием Сергей Николаевич Юферев, он же и стоял у истоков зарождения завода.

Сергей Юферев Фото: Светлана ЮДИНА

– Родом я из Канска, учился в Красноярском политехническом институте по специальности «Тепловые электрические станции», с тех пор в этой сфере и работаю. После института работал на Березовской ГРЭС в компании «Востокэнергомонтаж», был мастером по монтажу, по ремонту поверхностей нагрева на красноярской ТЭЦ-2, – рассказывает Сергей Юферев. – А с 1989 года, когда в стране стал зарождаться бизнес, вместе с единомышленниками открывал частные предприятия по монтажу теплоэнергетического оборудования. Первая производственно-коммерческая фирма называлась «Исток», потом появилась компания «Сибмонтаж». И в 1996 году мы учредили Красноярский котельный завод.

Сначала на заводе провели реконструкцию зданий, создали лабораторию по контролю качества, привезли и установили много нового оборудования, наладили выпуск номенклатуры, которую ранее нем выпускали.

– Первое крупное наше приобретение – гибочный станок, он мог гнуть трубопроводы до 159 диаметра, – продолжает директор завода. – Потом купили питерский станок, потом тайваньский. Станок для гибки паропроводов. Линию по сварке мембранных газоплотных панелей. Много привезли сверлильного, фрезерного, расточного оборудования, чтобы всю свою продукцию изготавливать с высшим качеством и хорошей производительностью.

Сегодня предприятие изготавливает около 2000 тонн поверхностей нагрева и металлоконструкций в год, проводит работы по изготовлению, монтажу, ремонту и реконструкции тепломеханического оборудования.

Как на заводе внедряли проект повышения производительности труда Фото: Светлана ЮДИНА

Бережливое производство

2021-й для завода не только юбилейный год, но и год запуска на предприятии нового проекта – «Производительность труда».

– В национальный проект вступили в апреле 2021 года. Конечно, были сомнения, потому что считаем себя опытными специалистами в этой области, – признается Сергей Юферев. – И все же рискнули! Полгода пролетели как один день. И мы видим результат – за время проекта цех, где реализовывали программу, очень изменился. Кроме того, удалось поднять производительность труда и повысить культуру производства. Благодаря программе мы обучили своих двух тренеров, теперь будем самостоятельно тиражировать опыт на другие производственные участки. Нацпроект – очень нужное и полезное дело!

Алексей Штопенко Фото: Светлана ЮДИНА

Полгода на предприятии работали эксперты Федерального центра компетенций. Профессиональные консультанты обучили рабочую группу предприятия инструментам бережливого производства, помогли создать образцовый участок. Им стал поток «Производство змеевиков, блоков, пролет №1». Доля именно этого продукта в выручке предприятия составляет 40% от общей производимой продукции. Основная задача экспертов не просто прийти и рассказать, как правильно и эффективно работать, а научить рабочую группу видеть и решать проблемы на производстве. По мнению куратора проекта от ФЦК Алексей Штопенко, философия бережливого производства основана на уважении коллектива к своей работе, своему предприятию.

За время реализации проекта цех, где реализовывали программу, очень изменился Фото: Светлана ЮДИНА

Оптимизация производственного потока дала свои результаты: на 31% сократилось время протекания процесса производства (с 195 часов до 138 часов); на 68% снизилось незавершенное производство (оптимизированы зоны складирования заготовок с 439 шт. до 144 шт.); на 32,5% увеличилась сменная выработка (с 0,415 шт/чел в час до 0,6 шт/чел час).

Чтобы достичь таких показателей, на производственном участке провели перестановку сборочных мест столов, оптимизировали маршруты движения персонала с 88 метров до 36 метров, снизили маршруты движения крана при производстве с 308 метров до 96 метров. В результате изменения в монтаже заглушки змеевика удалось оптимизировать процесс и производить его без участия сварщика, только слесарем, что позволило задействовать данного специалиста на другом направлении.

На рабочем месте должен быть порядок - это хорошая экономия времени Фото: Светлана ЮДИНА

Экономический эффект от реализации проекта на предприятии только за текущий период составил 12,5 млн рублей. Производительность труда отразилась и на размере заработной платы – она выросла на 17%.

–Еще до федерального проекта мы занялись пересмотром системы оплаты труда. И у нас заработная плата рабочих по сравнению с предыдущим годом выросла более чем на 15%. Сейчас она составляет 59 тыс. рублей. А фактически – от 30 тыс. у того, кто недавно работает и не имеет высокой квалификации, до 120 тыс. у самых квалифицированных профессионалов, – приводит цифры заместитель генерального директора по экономике и финансам Тамара Карлюкова. – Причем зарплата начисляется по прогрессивной шкале, она зависит от отношения сотрудника к делу, от его личного вклада, трудолюбия и выполнения плана. Кто хорошо работает, тот и зарабатывает больше.

Часы в цехе Фото: Светлана ЮДИНА

Осенью завершился первый этап нацпроекта, и на этом завод останавливаться не собирается. В планах – масштабирование опыта и на другие участки производства. Бережливое производство за три года внедрят во всех цехах предприятия.

– Наша стратегическая цель – развитие всего производства. Перенесем успешный опыт на коллекторный участок, участок автоматической сварки панелей, потом монтаж, складское хозяйство, – делится планами Тамара Карлюкова. Все подразделения будут охвачены нацпроектом. Что это нам даст в экономическом плане? Повышая производительность труда, увеличивая выработку, мы снижаем затраты, становимся более конкурентоспособными на рынке.

На этом участке тоже проведут оптимизацию, а пока он выглядит так Фото: Светлана ЮДИНА

Единый живой организм

Без хорошего, сплоченного и, главное, понимающего коллектива все эти достижения, наверное, были бы невозможны. По опыту 25 лет работы завода Сергей Юферев уверенно заявляет: хороший коллектив – фундамент успеха.

– Костяк коллектива в основном с монтажа, это люди, с которыми я раньше работал в бизнесе. С бригадиром Сергеем Булаховым мы вместе трудились еще в «Востокэнергомонтаже». Он специалист высшей квалификации, с богатейшим опытом. Из Подольска к нам на завод приехал Сергей Черкасов, очень грамотный инженер, производственник. Направлением монтажа руководит прекрасный специалист Александр Пырков. Конструкторское бюро возглавляет Константин Чудинов, отдел технологов – Алексей Набиулин. Высококлассные сварщики – Евгений Стайнов, Сергей Кузнецов... Дефектоскописты – Тимофей Гуляев и его коллеги… Все наши сотрудники и все подразделения завода – единый живой организм, одна команда, в которой все взаимосвязано, одно без другого обойтись не может. Мы строили производство, исходя из того, как мы его видели. Надеюсь, получилось неплохо.

КОНКРЕТНО

1996 – Компания «Сибмонтаж» учредила Красноярский котельный завод. Первая большая работа завода – перевод 18-го котла на КрасТЭЦ-1 с жидкого на твердый шлак.

2001 – Разработка и внедрение высокотехнологичного топочного устройства энергетического котла для сжигания природного газа на Владивостокской ТЭЦ-2.

2004 – Перевод с мазута на газ Камчатской ТЭЦ-2.

2005-2007 – Поставка и замена (демонтаж/монтаж) оборудования на Приморской ГРЭС.

2007-2011 – Завод стал основным подрядчиком по строительству и пуску первого энергоблока 200 МВт Красноярской ТЭЦ-3 с начала проведения работ на объекте.

2011 – Демонтаж и монтаж блока 500 Мвт на Назаровской ГРЭС. Поставка для комплектации газового оборудования котлов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в сборе с системами управления в рамках проекта по переводу на газ.

2013-2020 – Работа в проекте «Строительство третьего энергоблока на базе ПСУ-800» Березовской ГРЭС.

2016 – ККЗ вошел в группу компаний ПАО «ЗиО».

2021 – Начало реализации на заводе нацпроекта «Производительность труда». Работы по замене котлов №№ 15 и 16 на КрасТЭЦ-1 в рамках программы по снижению выбросов.