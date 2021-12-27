Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» проводила в путь своего 300-тысячного с начала года пассажира. Фото: пресс-служба авиакомпании

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» устроила настоящий сюрприз своим пассажирам, которые вылетали 27 декабря из краевого центра в районный центр Эвенкии. Когда началась регистрация на рейс ЭК 155 Красноярск – Тура, в зале регистрации международного аэропорта играла скрипка. А танцующий озорной снеговик раздавал из своей корзинки сладкие подарки, фирменные маски и поздравления. И надпись на стенде, поясняющая причину торжества: чествование 300-тысячного пассажира авиакомпании с начала 2021 года.

Но кто он, этот юбилейный пассажир?

Жительница Туры Дарья Килина ничего не подозревала. Подала паспорт для регистрации, а когда ей сообщили новость, что именно она купила 300-тысячный билет, она поначалу растерялась. Девушка уже шестой раз в 2021 году летает по делам в Красноярск, сейчас возвращалась домой с друзьями и даже подумать не могла, что окажется в центре события.

Подарок Дарье вручал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров:

- Конечно, было бы здорово чествовать миллионного пассажира, но я уверяю вас, скоро мы и до этого доживем! Мы стараемся делать все для наших пассажиров. Надеюсь, вы почувствовали перемены в нашей компании – уют и комфорт на борту. Приятно видеть глаза, который излучают понимание и благодарность.

В подарок девушка получила сертификат на любой регулярный перелет авиакомпании, он действителен в течение года. И чтобы время в пути прошло еще более комфортно – накопитель энергии рowerbank и наушники. Свой подарок вручил и генеральный директор аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер и пожелал Дарье счастливого пути.

- У нас очень большой потенциал развития, так как наш край нуждается в быстрых воздушных коммуникациях и в увеличении пассажирских авиаперевозок. В текущем году «КрасАвиа» заметно изменилась. Обновлены флот и сервис, расширилась география полетов. Именно в 2021 году у авиакомпании существенно выросло количество регулярных рейсов как по Красноярскому краю, так и между регионами, в первую очередь, благодаря обновлению парка воздушных судов. В дальнейших планах, в 5-летней перспективе – стать ведущим региональным перевозчиком в Сибирском федеральном округе, - рассказал Андрей Егоров.