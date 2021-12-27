В Красноярске Дед Мороз и Снегурочка открыли новый мост, который назвали «Арфой»

В Красноярске Дед Мороз и Снегурочка открыли новый мост Фото: Мария ЛЕНЦ

В канун Нового года в Красноярске открыли новый мост. Его уже назвали «Арфой» - наверняка из-за схожести с музыкальным инструментом, ведь со стороны ванты-тросы действительно напоминают струны гигантского музыкального инструмента.

Длина нового пешеходного оста составляет 71,2 метра, а ширина 6 метров. Он соединяет напрямую два культурных пространства: с одном стороны площадь Мира с Большим залом филармонии, с другой стороны – музейный центр под названием «Площадь Мира» и набережная. Кстати, одная из лучших в стране.

На открытие прибыли глава края и города

Напомним, что когда-то здесь уже был мост, но по причине ветхости его снесли 6 лет назад. И строить новый не собирались. Но потом стало ясно – нет, без новой переправы не обойтись. Но нужен не банальный виадук, а чтобы сочетался с единым культурным стилем пространства. Из 12 предложенных архитекторами проектов выбрали один, самый изящный: пилон, ванты и прозрачное ограждение с гербами города. Строительство начали весной этого года, уложились в срок. И вот преподнесли подарок городу и горожанам.

Гостей на открытии немного, все-таки пандемия Фото: Мария ЛЕНЦ

Торжественного открытия делать не стали, все-таки пандемия. Но чтобы «перерезать красную ленту», пусть и чисто симфолически, прибыли губернатор края Александр Усс, мэр Сергей Еремин, председатель Горсовета Наталия Фирюлина. Прошлись по мосту в сопровождении подрядчика, возводившего мост. Ну и, конечно, прибыли сюда Дед Мороз, Снегурочки и их команда гномов.

Чем-то напоминает арфу, не так ли? Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс поделился впечатлением:

- Запуск любого моста всегда вызывает особое чувство праздника, потому что мосты объединяют людей. Спасибо строителям, что не подвели и уложились в срок.

Также губернатор поблагодарил и Красноярский металлургический завод, где были созданы металлические конструкции моста. Завод сейчас работает даже над экспортными заказами, их у него более 50.

Без Деда Мороза и Снегурочки в эти дни никуда Фото: Мария ЛЕНЦ

Со своей стороны глава Красноярска Сергей Еремин сравнил открытие моста с тем моментом, когда распаковывают новогодний подарок и находят в коробке то, чего очень не хватало. И добавил, что на этом дело не закончится – вскоре на мосту смонтируют подсветку и «Арфа» засияет.