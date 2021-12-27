Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В эти дни проходит ежегодная благотворительная онлайн-ярмарка волонтеров компании «Норникель». Поучаствовать в ней может каждый. Для этого необходимо приобрести сувенир, созданный волонтерами, на сайте волонтерывсити.рф. В продаже тигрята ручной работы, варенье из северных ягод, мыло, шопперы и елочные игрушки. Завершится ярмарка 14 января. До этого времени можно также пожертвовать деньги – на портале для этого есть специальная кнопка.

«Ярмарка проходит в третий раз и набирает обороты с каждым годом. Волонтеры своими руками сшили игрушки, сделали различные сувениры и аксессуары. Приобретая их, вы не просто покупаете подарок к новому году, вы делаете добрые дела для детей из наших регионов, которые нуждаются в помощи», – рассказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля».

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

26 декабря волонтеры «Норникеля» также провели ярмарку-аукцион, которая традиционно помогает собрать самые внушительные суммы. В этот раз общий размер пожертвований, собранных всего за один день, составил 880 тысяч рублей. Мероприятие проходило в очном формате на площадке в Москве, однако онлайн к нему присоединились волонтеры из Норильска, Читы, Заполярного, Мончегорска, а также Красноярска. Волонтерская команда в нашем городе активно реализует добрые проекты вот уже два года подряд. В ее числе – сотрудники компании NordStar и Енисейского речного пароходства. Прошедший аукцион для них второй по счету.

Все собранные на ярмарке и в день аукциона средства будут удвоены «Норникелем» и направлены на поддержку детей из регионов, где работает компания. Помощь получат малыши, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, а также детские дома и фонды, в том числе, красноярский фонд «Счастливые дети». Его миссия – поддержка сирот. Специалисты помогают им адаптироваться в социуме, получить услуги медиков, психологов и педагогов, а главное – найти семью.