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Общество27 декабря 2021 5:40

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

По доброй традиции деньги удвоят и направят в помощь детям. Поддержку от компании получат и малыши-сироты из Красноярска
Источник:kp.ru
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Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В эти дни проходит ежегодная благотворительная онлайн-ярмарка волонтеров компании «Норникель». Поучаствовать в ней может каждый. Для этого необходимо приобрести сувенир, созданный волонтерами, на сайте волонтерывсити.рф. В продаже тигрята ручной работы, варенье из северных ягод, мыло, шопперы и елочные игрушки. Завершится ярмарка 14 января. До этого времени можно также пожертвовать деньги – на портале для этого есть специальная кнопка.

«Ярмарка проходит в третий раз и набирает обороты с каждым годом. Волонтеры своими руками сшили игрушки, сделали различные сувениры и аксессуары. Приобретая их, вы не просто покупаете подарок к новому году, вы делаете добрые дела для детей из наших регионов, которые нуждаются в помощи», – рассказала Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля».

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

26 декабря волонтеры «Норникеля» также провели ярмарку-аукцион, которая традиционно помогает собрать самые внушительные суммы. В этот раз общий размер пожертвований, собранных всего за один день, составил 880 тысяч рублей. Мероприятие проходило в очном формате на площадке в Москве, однако онлайн к нему присоединились волонтеры из Норильска, Читы, Заполярного, Мончегорска, а также Красноярска. Волонтерская команда в нашем городе активно реализует добрые проекты вот уже два года подряд. В ее числе – сотрудники компании NordStar и Енисейского речного пароходства. Прошедший аукцион для них второй по счету.

Все собранные на ярмарке и в день аукциона средства будут удвоены «Норникелем» и направлены на поддержку детей из регионов, где работает компания. Помощь получат малыши, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, а также детские дома и фонды, в том числе, красноярский фонд «Счастливые дети». Его миссия – поддержка сирот. Специалисты помогают им адаптироваться в социуме, получить услуги медиков, психологов и педагогов, а главное – найти семью.

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

Волонтеры «Норникеля» собрали почти 900 тысяч рублей на благотворительном аукционе

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