1683 ступени в сказку: на Торгашинском хребте появилась новогодняя елка

Фото: Компания «Полюс»

Красноярск может похвастаться множеством интересных и праздничных площадок. Некоторые всерьез беспокоятся, что новогодних каникул не хватит, чтобы объехать все знаковые места. Новый каток, всевозможные горки, смотровые площадки на Николаевской сопке и Караульной горе, украшенные набережные, всевозможные городские и дворовые елки. А сейчас новогодняя красавица появилась и у подножия самой длинной лестницы страны - здесь воцарились праздничная атмосфера и сказочная обстановка.

Фото: Компания «Полюс»

Волшебная обстановка

Золотодобывающая компания «Полюс» стала партнером проекта благоустройства - помогала как в самой установке символа Нового года, так и в украшении территории у подножия Торгашинского хребта.

Фото: Компания «Полюс»

- Торгашинский хребет после возведения лестницы и площадки стал популярным туристическим местом нашего города. - Никита Смирнов, директор по взаимодействию с госорганами и лицензионно-разрешительной работе компании «Полюс Красноярск». - Жители и гости Красноярска гуляют здесь и в будни, и в выходные дни. Многие приходят целыми семьями. Именно поэтому для компании «Полюс» создать новогоднее настроение на этой площадке было очень важно. Теперь здесь красивая елка, много ярких праздничных огней, которые наравне с вечерней подсветкой лестницы будут создавать по-настоящему новогоднее сказочное настроение.

Новая достопримечательность пользуется спросом

Строительство лестницы на Торгашинский хребет завершилось не так давно, официальное открытие новой краевой достопримечательности происходило 1 декабря 2021 года. За это время лестницу уже посетили более 30 тысяч человек. Длина лестницы — больше километра, ступенек -тысяча шестьсот восемьдесят три. Чтобы подняться на Торгашинский хребет и полюбоваться окрестностями теперь требуется всего около 40 минут. Объект оборудован перилами, освещен, чтобы пользоваться лестницей было удобно и безопасно всем туристам, в том числе в вечернее время. Начинается маршрут с территории лагеря «Гренада», зайти оттуда на лестницу можно с восьми утра до десяти вечера. На старте маршрута расположена карта, скамейки, мусорные урны, туалет. На верхней площадке - обзорная площадка и зона отдыха, где даже установили барные стойки. Поэтому туристы, добравшиеся до конца, могут согревшись горячим чаем, комфортно насладиться видом на соседние вершины. В следующем году планируется благоустройство маршрутов на Торгашинском хребте - от скалы Арка до Красного гребня.

Фото: Компания «Полюс»

С помощью лестницы удалось соединить прекрасную достопримечательность — Торгашинский хребет с восточным входом в национальный парк «Столбы», где виднеется Такмак. Всё это теперь стало в шаговой доступности. По сути, от визит-центра восточного входа два километра. Лестницу сделали так, что со всеми изгибами она идеально вписывается в ландшафт. И сейчас ветки хвойных деревьев в некоторых местах буквально свисают над головой. Изначально инициатива благоустройства Торгашинского хребта принадлежала губернатору края Александру Уссу. Именно глава региона поручил обустроить пешеходные тропинки и подъёмы со стороны улицы Базайской. А всего в западной части хребта разработали больше ста километров именно туристических троп. И лестница здесь — главная достопримечательность.

Правильно и со вкусом

Елка у подножия Торгашинского хребта органично вписывается в окружающую обстановку. Новогодняя красавица переливается неброскими украшениями, манит огоньками гирлянд, праздничная иллюминация грамотно вписывается в вечернюю подсветку лестницы. Различные оригинальные фотолокации позволят горожанам запечатлеть праздник в неожиданном ракурсе и разнообразить фотографии. На территории посетители смогут найти все, чтобы интересно и оригинально отметить праздники, а также зарядиться силой сибирской природы и новогодним настроением.

Фото: visitsiberia.info

- Несомненно, лестница на Торгашинский хребет пользуется популярностью у гостей и жителей Красноярска, ведь благодаря ей этот объект природы стал доступнее для туристов. – Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. - Здорово, что теперь она ещё и помогает создать новогоднее настроение. Мы со своей стороны стараемся делать наши объекты удобными и уютными, очень рассчитываем на бережное отношение туристов к новой локации и лестнице в целом.

Первые посетители уже оценили оформление новой новогодней площадки Красноярска.

- Мы сегодня наконец-то решили доехать до знаменитой лестницы, - рассказывает Ольга Калмыкова, посетительница парка. – А тут такой сюрприз - елка! Здесь прям волшебство какое-то! Лестница сама по себе создает ощущение нереальности. А новогодняя елка и гирлянды дополняют всю картину очень органично и кажется, что ты попал в настоящую новогоднюю сказку. Хорошо, что такие объекты в городе создаются, где можно прогуляться всей семьей, подышать воздухом, оставить на память классные фотографии! Спасибо организаторам и оформителям. Очень все красиво, не вычурно и со вкусом.

Фото: visitsiberia.info

Конкретно

Добраться до Торгашинского хребта можно на такси, личном автомобиле или на автобусе № 37, остановка «Гренада».

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