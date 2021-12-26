Красноярский пожарный протащил 8-тонный грузовик на 47,5 метров и установил новый рекорд России

Иннокентий Веселов устанавливает рекорд Фото: МЧС

Красноярский пожарный Иннокентий Веселов установил новый рекорд России – сотрудник МЧС протащил 8-тонный грузовик на 47,5 метров за 54 секунды. Как отметили в ведомстве, рекорд уникален тем, что силач тащит фуру зимой, когда на улице условия гололедицы и снежного наката. Большинство спортсменов занимаются этим только летом, когда сцепление обуви с поверхностью гораздо сильнее, а значит и движение дается куда легче.

Начальник караула пожарно-спасательной части №8 Главного управления МЧС России по Красноярскому краю буксирует грузовик полностью вручную, используя только свою физическую силу. Как отмечает сам Иннокентий, его результат – это плод длительных тренировок. Для того, чтобы подготовиться к рекорду, Веселов ставил на ручник собственный автомобиль и тащил его на себе.

Иннокентий Веселов Фото: МЧС

- Тащить авто на ручнике гораздо сложнее, чем тащить грузовик, который не стоит на ручнике. В случае с грузовой машиной главное – стартовать, а потом просто разгонять. А если автомобиль стоит на стояночном тормозе, то каждый рывок – это новый старт, это гораздо тяжелее, ведь машину разогнать не получится, – поясняет пожарный.

Кстати, в апреле 2021 года Иннокентия Веселова признали самым сильным пожарным в Красноярске ежегодных соревнованиях по пожарному многоборью.

Иннокентий Веселов на работе Фото: МЧС

- В нашей службе выносливость и физическая сила никогда не бывают лишними. Особенно при эвакуации пострадавших, спасении людей, разборе каких-либо конструкций. Я стараюсь больше 20% своих сил не применять, оставлять в резерве, так сказать, - рассказывает МЧС-ник.

Напомним, что 3 августа 2021 года в аэропорту Красноярска произошло, без преувеличения, историческое событие в мире спорта. Иннокентий Веселов побил рекорд России по трек-пулу (перетягивание в специальной упряжке крупногабаритного транспорта). Он на одной физической силе протащил 65-тонный пассажирский «Boeing 737-800» на 17 метров и 6 сантиметров.

После установки рекорда пожарный признался, что мог бы сдвинуть и более тяжелую технику. Или два – самолета.

- По сложности это где-то на уровне 7,5-8 баллов из 10. Можно было и потяжелее. Думаю, чуть позже можно еще улучшить результат, - отметил Иннокентий.

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Иннокентий – чемпион России по силовому экстриму и мастер спорта по тяжелой атлетике, но задача у силача, так или иначе, стояла непростая. Ему предстояло улучшить предыдущий рекорд (9 июня 2021 года поставил Максим Гамецкий из Сургута, 40 тонн на 15 метров) на 25 тонн! А значит, сдвинуть с места 65 188 тонн на максимальное расстояние, причем, рекорд был бы засчитан, даже при условии, что Иннокентий сдвинет груз на несколько сантиметров. Что может быть таким тяжелым? Самолет! (Подробнее)

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