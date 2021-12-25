«Рождественская ярмарка» в Красноярске: 7 идей новогодних подарков

В МВДЦ «Сибирь» идет «Рождественская ярмарка». Фото: Маргарита Каташина

В МВДЦ «Сибирь» идет «Рождественская ярмарка». Красноярцы любят ее за новогоднее настроение и возможность купить подарки, сразу много и разные. «Комсомолка» составила свой ТОП-7 идей подарков к Новому году и Рождеству.

1. Новогодние пряники

Сладости – приятный подарок к новогоднему столу, даже если на нем все есть. Фото: Маргарита Каташина

Сладости – приятный подарок к новогоднему столу, даже если на нем все есть. Вкусные и красивые пряники из натуральных продуктов продают на точке красноярской кондитерской «Рукавичка». В придачу к пряникам можно купить шоколадные бомбочки, которые нужно опустить в какао и тогда они «взорвутся» шоколадом с зефиром.

2. Шоколад ручной работы

Бельгийский шоколад ручной работы. Фото: Маргарита Каташина

Все выглядит так аппетитно, изящно, сложно не подойти.

- Смотрите, это бельгийский шоколад разных сортов: горький, молочный, клубничный, сливочный, белый, - рассказывает представитель красноярской мастерской For you. - Наполнение тоже натуральное, от клубники до орехов. И это все ручная работа.

Дополнить подарок можно вязаными игрушками, они тоже ручной работы.

3. Авторские игрушки и бижутерия

Игрушки ручной работы словно возвращают в детство. Фото: Маргарита Каташина

Точка авторских игрушек Светланы Остапенко дарит ощущение Рождества и возвращает в детство. Плюшевые мишки, зайцы, нарядные куклы – автор готова рассказать вам о каждом своем произведении. Здесь же есть блокноты в тканевых обложках, игрушки на елку, очень красивые, слово сошедшие с дореволюционных елок.

Коллежанка Светланы – Вера Брежнева, создатель мастерской по декору и украшения из полимерной глины. У нее большой ассортимент – есть из чего выбрать.

4. Талисманы

Талисманы обязательно принесут удачу своим обладателям. Фото: Маргарита Каташина

Екатерина Шаттен, создатель красноярской «магической» мастерской, предлагает авторские кольца. Их «начинка» – сухие цветы, залитые смолой, или камни.

Вместе с Екатериной можно подобрать особенные талисманы по знаку зодиака:

- Видите, в ячейках лежат камни, все они подходят вашему знаку, но у каждого свое значение, - объясняет мастер. - Можно выбрать камень, который понравится, а я вам прочту описание: подойдет талисман или нет.

5. Новогодний декор для елки и дома

Семейная мастерская семьи Кононихиных – это Наталья, Александр, их четверо детей и масса праздничных идей декора, которые перед каждым Новым годом они воплощают с большим вкусом и талантом. Игрушки и подвески на елку, ангелочки, фонари, подсвечники, ключницы, доски для подачи блюд, - всего не перечислишь, а выбрать и того сложнее.

Игрушки и подвески на елку, ангелочки, фонари, подсвечники, ключницы, доски для подачи блюд. Фото: Маргарита Каташина

6. Свечи

Свеча – один из самых популярных новогодних атрибутов со времен, когда электричество еще не изобрели. Ими украшают интерьер, новогодний стол. В мастерской Vernisage вам предложат свечи ручной работы, разнообразные композиции с ними для праздников и будней, и обязательно расскажут, что с чем лучше сочетать.

7. Книги

Что бы ни говорили, а книга остается приятным подарком и в наш электронный век. «Комсомольская правда» привезла на ярмарку свои лучшие коллекции, среди которых художественные альбомы, красочные детские издания, роскошные книги о кулинарии. Выбрать подарок перед визитом на ярмарку можно в Интернет-магазине «КП» на сайте кр124.ru.

Что еще есть на ярмарке? Искусственные ели, карнавальные костюмы, пиротехника, изделия из фарфора, стекла, керамики, эксклюзивная посуда, текстиль для дома, картины, парфюмерия, декоративная и лечебная косметика и многое другое.

Что не пропустить на ярмарке? Представления, конкурсы, розыгрыши, фотозоны, мастер-классы, к примеру, по приготовлению глинтвейна или оформлению имбирных пряников.

И кстати, праздничное настроение в «Сибири» появляется мгновенно. Сразу в холле – огромный стенд с новогодними игрушками: для специального общегородского конкурса их сделали дети из разных школ города.

КОНКРЕТНО

МВДЦ «Сибирь»

Ярмарка открыта до 26 декабря 2021 года.

10.00 – 18.00, вход свободный.

Если вы старше 18 лет, необходим QR-код.

Подготовила Маргарита КАТАШИНА