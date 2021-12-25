15-летняя девочка стала жертвой домогательства в красноярской маршрутке Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске следователи разыскивают мужчину, которого подозревают в домогательствах до 15-летней девочки. Извращенец начал приставать к ребенку среди дня в маршрутке, сообщили в региональном следкоме

— 16 сентября 2021 года неустановленный мужчина, находясь в маршрутном автобусе № 43 на пути следования от остановки «Торговый центр» до «Юбилейной» на Красноярском рабочем подошел к находящейся в автобусе несовершеннолетней девушке и совершил в отношении нее развратные действия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили: несмотря на все попытки найти преступника, сделать этого так и не удалось. Поэтому следователи рассчитывают, что опубликованный фоторобот мужчины поможет кому-то его опознать.

На вид подозреваемому 50-55 лет, плотного телосложения, рост около 170 сантиметров, кавказской внешности. У мужчины короткая стрижка, темные волосы, с лобной залысиной, толстый широкий нос, толстые крупные уши, тонкие губы, брови густые, черного цвета, лоб округлый, скошен назад, на лице щетина.

В день преступления на нем была надета жилетка болотного цвета и белая кофта с длинным рукавом.