Последние новости Красноярска за 24 декабря 2021: «минирования» школ, строительство метро и появление «Красноярск-Сити» Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска за 24 декабря 2021.

В Красноярске вновь сообщают о минировании школ и детских садов

В Красноярске сегодня, 24 декабря, вновь сообщают о минировании социальных учреждений. Школьники звонят родителям, родители – в полицию или ищут ответы в соцсетях и мессенджерах. (подробнее)

Строительство метро в Красноярске продолжится в середине 2022 года

Работа по строительству метро в Красноярске продолжится в середине 2022 года. Об этом рассказал губернатора края Александр Усс на прошедшей пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года. Проект уже готов и проходит завершающие этапы государственной экспертизы. (подробнее)

«Красноярск-Сити» появится на месте бывшего комбайнового завода

О проекте делового центра под названием «Красноярск-Сити» говорится несколько лет. Разработка проекта, который одобрен президентом, идет. Им занимаются красноярские и столичные архитекторы. Не исключено, что привлекут специалистов из-за рубежа. (подробнее)

В следующие три года доходы бюджета Красноярского края превысят триллион рублей

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, экономика региона в целом переживает серьезный экономический успех, если брать новейший период его истории. И в ближайшие годы ускоренное развитие продолжится благодаря заложенному ранее потенциалу. (подробнее)

В Красноярский край прибыли пять новейших истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ

В Красноярский край поступили, как говорят военные, на вооружение пять высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Боевые машины совершенно новые – прямиком из Нижнего Новгорода, из цехов авиастроительного завода. (подробнее)