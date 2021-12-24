В Кежемском историко-этнографическом музее открыта обновленная экспозиция Богучанской ГЭС

23 декабря в Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой состоялась церемония открытия обновленного зала, посвященного истории строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС. Символический старт работе новой экспозиции дали исполняющий обязанности генерального директора АО «Богучанская ГЭС» Денис Куценов, глава Кежемского района Павел Безматерных, ветераны строительства Николай Ювкин (участник укладки первого кубометра бетона) и Дмитрий Сарикиян (ветеран строительства Богучанской ГЭС). Гостями праздника стали руководители учреждений культуры и образования города Кодинска и Кежемского района.

Экскурсию для первых почетных посетителей провел автор проекта, директор музея «Ньютон Парк» Антон Шарыпов (г. Красноярск). Все стенды уникальной экспозиции открыты для посетителей: экспонаты можно подержать в руках, все устройства – увидеть в работе. Один из стендов представляет гидроагрегат в разрезе: включив его, посетители увидят, как вращается рабочее колесо, а генератор вырабатывает электроэнергию.

Дополнением к различным предметам и документам стали интерактивные экраны и аудиозаписи. Включив их, гости смогут услышать песни молодых строителей, приехавших на Всесоюзную комсомольскую стройку в конце 1970-х, увидеть документальные кадры, снятые в самые важные моменты истории Богучанской ГЭС. Зрители Кежемского музея смогут узнать о том, как начиналась работа по освоению гидроэнергетического потенциала Ангары в 1920-х, почему именно эта река была выбрана первой для строительства ГЭС в Восточной Сибири в 1947 году, и как выглядит эстафетный камень, переданный первопроходцам Богучанской ГЭС от строителей Усть-Илимской ГЭС в марте 1975 года.

Директор Кежемского музея Елена Калинина поблагодарила руководство и коллектив АО «Богучанская ГЭС» за вклад в развитие музея. Музей ежегодно посещают до 5 тысяч человек, а новая интерактивная экспозиция, современная и заметно выделяющаяся на фоне других залов, обязательно привлечет множество гостей и туристов. По мнению Павла Безматерных, новый зал позволит усилить воспитательную работу с подростками: каждый из них увидит, какое передовое и важное предприятие строили его родственники, насколько велик вклад ГЭС в экономику, общественную и социальную жизнь Кежемского района и города Кодинска.

«Благодарю сотрудников музея и всех, кто работал над созданием новой экспозиции. Она позволит сохранить и укрепить связь между поколениями строителей ГЭС, ее коллективом и молодежью, потому что без прошлого нет будущего», - сказал Денис Куценов.

Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой был создан в 1985 году для сохранения традиций и культуры жителей Нижнего Приангарья. В 1990 году музей переехал из поселка Кежма в город гидростроителей Кодинск. В музее действуют экспозиции «Природа Приангарья» (здесь можно увидеть чучела птиц и животных, лодку с рыболовными снастями и охотничье зимовье), «Ангарская изба» (предметы ангарского быта конца XIX века), «Кежемский район в годы войны». Строительству Богучанской ГЭС был посвящен отдельный зал, в котором хранились фотографии, документы, вырезки из газет и личные вещи ветеранов, начинавших возведение станции.

Коллектив Богучанской ГЭС активно работает над сохранением истории станции. В 2014 году издана книга «Живая история», в которой собраны рассказы ветеранов строительства, записанные их внуками. В 2019 году в центре Кодинска открыт памятник строителям станции, возведенный по проекту участников Молодежного форума Кежемского района при поддержке и на средства Богучанской ГЭС. Экспонаты, рассказывающие об истории Богучанской ГЭС, в сентябре 2020 года включены в экспозицию Музея энергетики Красноярского края. В холле Служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС силами сотрудников и руководства станции создан небольшой музей, включающий документы, фотографии и предметы, рассказывающие об истории строительства ГЭС. В экспозицию включены два макета: один с общим видом станции и прилегающей территории, второй демонстрирует работу гидроагрегата и плотины ГЭС.