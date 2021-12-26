Погода в Красноярске на последнюю неделю 2021 года: потепление до -9 градусов, снегопад, облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на последнюю неделю 2021 года ожидается теплой и снежной. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

Днем 27 декабря в Красноярске днем ожидается около -16 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, временами снегопад. Ночью же похолодает до -19 градусов, сила ветра около 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

Во вторник 28 декабря ожидается дневная температура около -14 градусов. Будет облачно и снежно. Ветер совсем стихнет, почти штиль. Ночью же температура опустится до -17 градусов. Атмосферное давление 758-761 мм рт.ст.

В среду 29 декабря временами будет выглядывать солнце, и идти снег. Температура ожидается в пределах -15 градусов. Ветер усилится до 3-6 метров в секунду. Ночью синоптики ожидают -19 градусов. Атмосферное давление – 755-761 мм рт .ст.

30 декабря днем резко потеплеет до -9 градусов. Будет переменная облачность, местами снегопад. Ветер ожидается несильным – 2 метров в секунду, но с порывами до 8 м/с. Ночью синоптики обещают -14 градусов.

В последний день года – 31 декабря днем синоптики предварительно обещают -14 градусов, пасмурность и снегопад. Усилится и ветер – до 5 метров в секунду, с порывами до 11 м/с. В ночь на 1 января похолодает до -23 градусов. Атмосферное давление будет нестабильным – 758-767 мм рт. ст.