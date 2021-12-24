В следующие три года доходы бюджета Красноярского края превысят триллион рублей

В следующие три года доход бюджета Красноярского края превысит триллион рублей. Фото: пресс-служба правительства края

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, экономика региона в целом переживает серьезный экономический успех, если брать новейший период его истории. И в ближайшие годы ускоренное развитие продолжится благодаря заложенному ранее потенциалу. В целом прогнозируемый консолидированный бюджет края на предстоящий период – с 2022 по 2024 годы – превысит триллион рублей. Об этом Александр Усс заявил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего года.

- С точки зрения финансово-экономического результата 2021 год был самым успешным за новейшую историю края. Этому предшествовала долгая и серьезная работа на протяжении последних нескольких лет, благодаря которой регион получил масштабные сдвиги в экономике. 2017-2019 можно назвать годами инвестиционного запуска – у нас появился комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», в край поверили инвесторы, мы получили поддержку Президента и Правительства России. В 2020 году были приняты законы о региональных инвестиционных проектах, что дало старт краю в инвестиционном отношении. И, наконец, сегодня можно с уверенностью говорить о красноярском ускорении. Запуск, старт и красноярское ускорение! А в следующую трехлетку, по прогнозам, край может рассчитывать на получение дохода в триллион рублей, - сообщил глава региона.

Дополнительные доходы пойдут на реализацию социальных задач и проектов. Социальная сфера и так является самой значимой статьей расходов – две трети уходит на образование, здравоохранение, культуру, социальную поддержку таких категорий граждан, как многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Есть и дополнительные региональные выплаты, которые идут по инициативе губернатора Александра Усса. Например, повышенные с 15 до 100 тысяч рублей выплаты матерям-героиням. А в 2021 году впервые были ведены выплаты детям войны.

Губернатор отчитался по госдолгу края, что также является значимым показателем для бюджета. В 2021 году он значительно сократился и составляет теперь чуть более 60 миллиардов рублей. Тогда как в 2017 году доходы краевого бюджета составляли около 200 миллиардов и госдолг – 104 миллиарда рублей. В будущем 2022 году доходы превысят 300 миллиардов рублей, а сумму долга перед федеральным бюджетом планируется снизить до 50 миллиардов.

И последнее, о чем нужно сказать: из каких источников будет наполняться краевая казна? На самом деле огромный потенциал региона заложен в КИП «Енисейская Сибирь». Это 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 триллиона рублей. Таких объемов в России в настоящее время нет. В их реализации участвуют более 60 компаний, в том числе мировые бизнес-лидеры.