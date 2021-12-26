БоАЗ дарит новогоднее настроение

Фото: пресс-служба БоАЗ

На празднике у зеленой красавицы высотой почти 10 метров, украшенной гирляндами, собрались десятки жителей поселка. Легкий морозец никого не напугал. Под веселую музыку в компании тигра, снеговика и Снегурочки ребятня выполняласпортивные и творческие задания.

Каждый желающий мог согреться зажигательными танцами и горячим чаем с плюшками и печеньем, приготовленными активистами профсоюзной организации БоАЗ. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза, который по традиции зажег ёлочку, угостил конфетами и подарил подарки всем, кто рассказал ему новогоднее стихотворение.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Открытие дворовой ёлки стало началом целой череды новогодних мероприятий. Конкурс на лучшее интерьерное украшение проходит во всех подразделенияхБоАЗа. А напроходнойзавода установленаЁлка добра. Вместе с игрушками на ней висят конвертики, внутри которых - имена детей деревни Карабула.

«Благодаря этой доброй акции каждый из нас может стать волшебником и исполнить детскую мечту! - рассказала руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская, - для этого просто нужно взять конверт и ребенку, имя которого написано внутри, приготовить подарок. Перед Новым годом все подарки развезут по адресам».