БоАЗ подвел итоги традиционного конкурса новогодних интерьерных украшений

Фото: пресс-служба БоАЗ

В этом году он прошел без возрастных ограничений. И в нем с удовольствием приняли участие не только дети сотрудников предприятия, но и взрослые.

Фото: пресс-служба БоАЗ

Мастера-рукодельники как всегда проявили креативный подход и к выбору самих новогодних образов, и к материалам для поделок. Среди праздничных украшений есть те, что сделаны из клубков и ниток, стекла и ваты, есть даже ёлочка из макарон!

Фото: пресс-служба БоАЗ

Особо отметили все члены жюри конкурса работу слесаря-ремонтникаэнергоцеха Виктора Патрикеева. Он из косметических дисков и других подручных материалов создал композицию «Серебряное копытце».

Фото: пресс-служба БоАЗ

Победителями стали:

1 место – Патрикеев Виктор Геннадьевич, ЭнЦ("Серебряное копытце")

2 место – Перетяжко Игорь Иванович, СЭ ("Алюминька")

3 место – Медведев Кирилл Валерьевич, ЦКРЭ ("Снеговик")

Все они получат призы от организаторов конкурса – профсоюзной организации завода.

Благодарим всех участников и поздравляем победителей!!!