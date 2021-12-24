Выплаты пенсионерам в Красноярском крае на Новый год 2022: график работы в праздники, будут ли доплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплаты пенсионерам в Красноярском крае на Новый год 2022 останутся неизменными. Рассказываем, каким будет график выплаты пенсий, ждать ли доплат. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в региональном отделении ПФР.

В Пенсионном фонде сообщают, что выплата и доставка пенсий в новогодние праздники будут осуществляться по традиционному графику. Однако с 3 по 9 января 2022 года выплаты будут производиться с поправками на режим работы почтовых отделений.

График выплаты пенсии в новогодние праздники в Красноярском крае 2022 в почтовых отделениях, где выходной воскресенье

- 3 января 2022 года за 3 января 2022 года

- 4 января 2022 года за 4 и 5 января 2022 года

- 5 января 2022 года за 6 и 7 января 2022 года

- 6 января 2022 года за 8 января 2022 года

- 8 января 2022 года за 9 января 2022 года

График выплаты пенсии в новогодние праздники в Красноярском крае 2022 в почтовых отделениях, где выходной воскресенье и понедельник

- 4 января 2022 года за 3 и 4 января 2022 года

- 5 января 2022 года за 5, 6 и 7 января 2022 года

- 6 января 2022 года за 8 января 2022 года

- 8 января 2022 года за 9 и 10 января 2022 года

График выплаты пенсий в новогодние праздники в Красноярском крае 2022 в почтовых отделениях, работающих во вторник, четверг и субботу

- 4 января 2022 года за 3, 4 и 5 января 2022 года

- 6 января 2022 года за 6, 7 и 8 января 2022 года

- 8 января 2022 года за 8, 9 и 10 января 2022 года

График выплаты пенсий в новогодние праздники в Красноярском крае 2022 в почтовых отделениях, работающих в понедельник, среду и пятницу

- 3 января 2022 года за 3, 4 и 5 января 2022 года

- 5 января 2022 года за 6, 7, 8, 9 января 2022 года

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