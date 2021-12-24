Новогодняя афиша в Красноярске 2022: куда сходить и как отметить праздники
Фото: Мария ЛЕНЦ
Новый год-2022 в Красноярске все ближе. Праздничное настроение возрастает с каждым днем, а соответствующие мероприятия уже начались. Публикуем новогоднюю афишу в Красноярске 2022 – куда сходить на каникулах и как отметить праздники.
Концерты
Открытие фестиваля: литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный» 6+
В программе - отрывки из книги внучки Василия Сурикова Натальи Кончаловской «Дар бесценный» под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и вокальное сопровождение солистов Красноярского камерного хора.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
24 декабря, 19.00
Билеты 300-600 рублей.
«Музыкальное путешествие» — концерты на вокзале 0+
Красноярский духовой оркестр представит программу, посвященную жизни и творчеству гениального русского художника и нашего земляка Сурикова в зале ожидания железнодорожного вокзала.
Здесь же Красноярский камерный оркестр повторит путь художников-передвижников «для развития любви к искусству в обществе».
Концерт Красноярского камерного хора пройдет на станции «Злобино» и «Базаихе», а завершат музыкальное путешествие оркестры на станции «Енисей».
Красноярск Главный, 28 декабря и 13 января, 12.00
Вокзал станции «Злобино», 17 января, 11.00
Вокзал станции «Енисей», 18 и 20 января, 16:00
Вокзал станции «Базаиха», 19 января, 11.00
Торжественное закрытие XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств 12+
Концерт Красноярского камерного оркестра под руководством дирижера из Флоренции Игоря Полесицкого будет сопровождаться демонстрацией изображений акварельных работ Василия Сурикова и рассказом о пребывании художника в Италии.
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
24 января, 19.00
Билеты 300-600 рублей.
Кино
«Очень женские истории» 18+
Открытием ретроспективы творчества династии Михалковых-Кончаловских станет показ альманаха короткометражных фильмов «Очень женские истории», где одну из главных ролей исполнила Анна Михалкова. Это эпизоды жизни десяти женщин, которые ищут свое место в мире и большом городе.
Ретроспектива пройдет с 25 декабря по 16 января, в программе фильмы «Родня», «Курочка Ряба», «Солнечный удар», «Рай».
Дом кино
Пр. Мира, 88
25 декабря, 18.00
Билеты от 150 рублей.
Экскурсии
«Суриковские адреса» 12+
Участники узнают любопытные факты из биографий художника и его близких, а также смогут посетить чаепитие по обычаям и традициям XIX века.
Запись по телефону: 227-34-84.
Пункт отправления — Каратанова, 11
8 и 22 января, 12.00
«Красноярск Сурикова» 12+
Традиционная троллейбусная экскурсия от Музея-усадьбы Сурикова в этом году станет индивидуальной. Сканируйте с помощью смартфона QR-код в фирменном фестивальном троллейбусе маршрута №7, выбирайте взрослый или детский аудиогид и самостоятельно отправляйтесь в путешествие по Красноярску времен Сурикова.
Специальный маршрут №7
Телефоны: 211-24-78, 222-39-89
Выставки
Все выставки в музеях Краснояорска, посвященные Васидию Сурикову, начнут свою работу 24 декабря и завершатся 24 января.
Например, художественный музей имени Сурикова покажет пейзажные работы художника из его путешествий по Сибири, Центральной части России, Крыму и Западной Европе.
Концерты
«Всё сбудется!» 12+
Праздничный концерт «Всё сбудется!» - история любви в канве шедевров мирового мюзикла и хитов эстрадной музыки.
Музыкальный театр
Пр. Мира, 1239
3, 4, 5, 8, 9 января, 18.00.
Билеты 300-800 рублей.
Куда еще пойти
Рождественская ярмарка 0+
Здесь можно купить подарки для друзей и близких и праздничный декор для дома, вкусности для новогоднего застолья.
Для маленьких гостей - резиденция Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, игры и сладкие призы.
Праздничную атмосферу и новогоднее настроение взрослым обеспечат танцевальные, вокальные и театральные коллективы, различные мастер-классы. Также на Рождественской ярмарке покажут старые новогодние фильмы.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
23–26 декабря, 10.00–18.00
Вход свободный.
Премьера
Горе от ума 14+
Красноярских любителей театра ждет встреча с великой комедией Александра Грибоедова «Горе от ума». Хорошо знакомый текст, зазвучит по-новому, а герои пьесы станут ближе и понятнее. Зрители увидят на сцене впечатляющие интерьеры московского метро, оценят модные костюмы 60-х — 70-х годов двадцатого века, услышат советские хиты и вновь зададутся вопросом — а горе ли от ума? Карьерист ли Молчалин? И кого любит Софья?
Вот что рассказывает о спектакле главный режиссер театра Олег Рыбкин:
— Это известное, растасканное на цитаты произведение, которое, безусловно, должен знать всякий образованный человек. Как и любое классическое произведение, оно периодически нуждается в том, чтобы его посмотрели сегодняшними глазами, через наше современное восприятие. Мы решили перенести действие спектакля в 70-80-е годы, во времена Советского Союза. Персонажи классической пьесы поменялись, но остались важные мотивы, которые существуют в этом произведении. Прежде всего это история любви.
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
25 и 26 декабря, 18.00
14 и 27 января, 19.00
Билеты 400-1100 рублей.
Спорт
Этапы Кубка мира: сноуборд-кросс 0+
В Красноярске пройдут Этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».
Соревнования станут отборочными стартами на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Ожидается более 120 сильнейших спортсменов из 19 стран мира.
Церемония открытия соревнований пройдет 7 января. Зрителям будет представлено шоу с участием спортсменов-экстремалов, многократных призеров российских и международных соревнований, в том числе Adrenalin FMX Riders.
Задавать праздничное настроение будут творческие коллективы, Дед Мороз, новогодняя фотозона с елкой и оленями, тематическая арт-аллея, веселые старты. Для зрителей будет организована комфортная зона обогрева, где можно приобрести еду и напитки.
Расписание соревнований:
7 января, пятница
10.45 Квалификация М/Ж
15.15 Церемония открытия
8 января, суббота
12.00 Полуфиналы, финалы
9 января, воскресенье
12.00 Полуфиналы, финалы
В расписании соревнований возможны изменения.
МСК «Сопка»
Ул. Биатлонная, 25 Г
Билеты от 100 рублей, детям до 5 лет включительно вход свободный в сопровождении взрослого.
Кино
«Верните мои руки» 16+
Документальный фильм режиссера Константина Селина «Верните мои руки» посвящен работе заведующего отделением микрохирургии и пластической хирургии Красноярской краевой клинической больницы, заслуженного врача Российской Федерации Вадима Кеосьяна. Больше двадцати лет он возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы, проводя уникальные операции по реплантации ампутированных конечностей и пальцев. У Вадима есть блог на YouTube, где он предостерегает людей от несчастного случая. Микрохирург публикует записи своих операций, записывает интервью с пациентами, напоминает о технике безопасности.
Картина в 2021 году была показана на международных кинофестивалях в США, Аргентине, Голландии, Эстонии.
Премьерный показ «Верните мои руки» представят режиссер и главные герои.
C 27 декабря 2021 года картина выйдет в прокат.
Дом кино
Пр. Мира, 88
26 декабря, 16.30.
Вход свободный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.
Выставки
Дом художников: на Высотной открывается новое выставочное пространство
В 1973 году на Высотной появились мастерские для скульпторов, построенные по проекту архитектора Петра Платова. Со временем мастерские начали пустеть и их пришлось снести. Сейчас пространство встроено в новый дом, а художники — в разговор с городом. Мастерские художников и галерея на 120 квадратов начинают новую главу своей истории, насчитывающей почти 50 лет.
Новая история начнется выставкой «На высоте».
Ул. Высотная, 2В/1
Открытие 22 декабря в 15.00
Вход до конца новогодних каникул свободный.