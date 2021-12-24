Новогодняя афиша в Красноярске 2022: куда сходить и как отметить праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год-2022 в Красноярске все ближе. Праздничное настроение возрастает с каждым днем, а соответствующие мероприятия уже начались. Публикуем новогоднюю афишу в Красноярске 2022 – куда сходить на каникулах и как отметить праздники.

Концерты

Открытие фестиваля: литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный» 6+

В программе - отрывки из книги внучки Василия Сурикова Натальи Кончаловской «Дар бесценный» под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и вокальное сопровождение солистов Красноярского камерного хора.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 декабря, 19.00

Билеты 300-600 рублей.

«Музыкальное путешествие» — концерты на вокзале 0+

Красноярский духовой оркестр представит программу, посвященную жизни и творчеству гениального русского художника и нашего земляка Сурикова в зале ожидания железнодорожного вокзала.

Здесь же Красноярский камерный оркестр повторит путь художников-передвижников «для развития любви к искусству в обществе».

Концерт Красноярского камерного хора пройдет на станции «Злобино» и «Базаихе», а завершат музыкальное путешествие оркестры на станции «Енисей».

Красноярск Главный, 28 декабря и 13 января, 12.00

Вокзал станции «Злобино», 17 января, 11.00

Вокзал станции «Енисей», 18 и 20 января, 16:00

Вокзал станции «Базаиха», 19 января, 11.00

Торжественное закрытие XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств 12+

Концерт Красноярского камерного оркестра под руководством дирижера из Флоренции Игоря Полесицкого будет сопровождаться демонстрацией изображений акварельных работ Василия Сурикова и рассказом о пребывании художника в Италии.

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 января, 19.00

Билеты 300-600 рублей.

Кино

«Очень женские истории» 18+

Открытием ретроспективы творчества династии Михалковых-Кончаловских станет показ альманаха короткометражных фильмов «Очень женские истории», где одну из главных ролей исполнила Анна Михалкова. Это эпизоды жизни десяти женщин, которые ищут свое место в мире и большом городе.

Ретроспектива пройдет с 25 декабря по 16 января, в программе фильмы «Родня», «Курочка Ряба», «Солнечный удар», «Рай».

Дом кино

Пр. Мира, 88

25 декабря, 18.00

Билеты от 150 рублей.

Экскурсии

«Суриковские адреса» 12+

Участники узнают любопытные факты из биографий художника и его близких, а также смогут посетить чаепитие по обычаям и традициям XIX века.

Запись по телефону: 227-34-84.

Пункт отправления — Каратанова, 11

8 и 22 января, 12.00

«Красноярск Сурикова» 12+

Традиционная троллейбусная экскурсия от Музея-усадьбы Сурикова в этом году станет индивидуальной. Сканируйте с помощью смартфона QR-код в фирменном фестивальном троллейбусе маршрута №7, выбирайте взрослый или детский аудиогид и самостоятельно отправляйтесь в путешествие по Красноярску времен Сурикова.

Специальный маршрут №7

Телефоны: 211-24-78, 222-39-89

Выставки

Все выставки в музеях Краснояорска, посвященные Васидию Сурикову, начнут свою работу 24 декабря и завершатся 24 января.

Например, художественный музей имени Сурикова покажет пейзажные работы художника из его путешествий по Сибири, Центральной части России, Крыму и Западной Европе.

Концерты

«Всё сбудется!» 12+

Праздничный концерт «Всё сбудется!» - история любви в канве шедевров мирового мюзикла и хитов эстрадной музыки.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 1239

3, 4, 5, 8, 9 января, 18.00.

Билеты 300-800 рублей.

Куда еще пойти

Рождественская ярмарка 0+

Здесь можно купить подарки для друзей и близких и праздничный декор для дома, вкусности для новогоднего застолья.

Для маленьких гостей - резиденция Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, игры и сладкие призы.

Праздничную атмосферу и новогоднее настроение взрослым обеспечат танцевальные, вокальные и театральные коллективы, различные мастер-классы. Также на Рождественской ярмарке покажут старые новогодние фильмы.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

23–26 декабря, 10.00–18.00

Вход свободный.

Премьера

Горе от ума 14+

Красноярских любителей театра ждет встреча с великой комедией Александра Грибоедова «Горе от ума». Хорошо знакомый текст, зазвучит по-новому, а герои пьесы станут ближе и понятнее. Зрители увидят на сцене впечатляющие интерьеры московского метро, оценят модные костюмы 60-х — 70-х годов двадцатого века, услышат советские хиты и вновь зададутся вопросом — а горе ли от ума? Карьерист ли Молчалин? И кого любит Софья?

Вот что рассказывает о спектакле главный режиссер театра Олег Рыбкин:

— Это известное, растасканное на цитаты произведение, которое, безусловно, должен знать всякий образованный человек. Как и любое классическое произведение, оно периодически нуждается в том, чтобы его посмотрели сегодняшними глазами, через наше современное восприятие. Мы решили перенести действие спектакля в 70-80-е годы, во времена Советского Союза. Персонажи классической пьесы поменялись, но остались важные мотивы, которые существуют в этом произведении. Прежде всего это история любви.

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

25 и 26 декабря, 18.00

14 и 27 января, 19.00

Билеты 400-1100 рублей.

Спорт

Этапы Кубка мира: сноуборд-кросс 0+

В Красноярске пройдут Этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

Соревнования станут отборочными стартами на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Ожидается более 120 сильнейших спортсменов из 19 стран мира.

Церемония открытия соревнований пройдет 7 января. Зрителям будет представлено шоу с участием спортсменов-экстремалов, многократных призеров российских и международных соревнований, в том числе Adrenalin FMX Riders.

Задавать праздничное настроение будут творческие коллективы, Дед Мороз, новогодняя фотозона с елкой и оленями, тематическая арт-аллея, веселые старты. Для зрителей будет организована комфортная зона обогрева, где можно приобрести еду и напитки.

Расписание соревнований:

7 января, пятница

10.45 Квалификация М/Ж

15.15 Церемония открытия

8 января, суббота

12.00 Полуфиналы, финалы

9 января, воскресенье

12.00 Полуфиналы, финалы

В расписании соревнований возможны изменения.

МСК «Сопка»

Ул. Биатлонная, 25 Г

Билеты от 100 рублей, детям до 5 лет включительно вход свободный в сопровождении взрослого.

Кино

«Верните мои руки» 16+

Документальный фильм режиссера Константина Селина «Верните мои руки» посвящен работе заведующего отделением микрохирургии и пластической хирургии Красноярской краевой клинической больницы, заслуженного врача Российской Федерации Вадима Кеосьяна. Больше двадцати лет он возвращает пациентам потерянные кисти рук и пальцы, проводя уникальные операции по реплантации ампутированных конечностей и пальцев. У Вадима есть блог на YouTube, где он предостерегает людей от несчастного случая. Микрохирург публикует записи своих операций, записывает интервью с пациентами, напоминает о технике безопасности.

Картина в 2021 году была показана на международных кинофестивалях в США, Аргентине, Голландии, Эстонии.

Премьерный показ «Верните мои руки» представят режиссер и главные герои.

C 27 декабря 2021 года картина выйдет в прокат.

Дом кино

Пр. Мира, 88

26 декабря, 16.30.

Вход свободный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.

Выставки

Дом художников: на Высотной открывается новое выставочное пространство

В 1973 году на Высотной появились мастерские для скульпторов, построенные по проекту архитектора Петра Платова. Со временем мастерские начали пустеть и их пришлось снести. Сейчас пространство встроено в новый дом, а художники — в разговор с городом. Мастерские художников и галерея на 120 квадратов начинают новую главу своей истории, насчитывающей почти 50 лет.

Новая история начнется выставкой «На высоте».

Ул. Высотная, 2В/1

Открытие 22 декабря в 15.00

Вход до конца новогодних каникул свободный.