График работы пунктов вакцинации в Красноярске в новогодние праздники 2022: часы работы, выходные, изменения
Фото: ИВАНОВА Диана
График работы пунктов вакцинации в Красноярске в новогодние праздники 2022 опубликовали в региональном оперштабе. Но несмотря на праздничный график, красноярцы не останутся без прививки на Новый год-2022. Рассказываем, когда будут выходные на каникулах, и как изменятся часы работы.
ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77)
31 декабря 2021г, 1 января 2022г. – нерабочие дни
2, 3, 4, 5, 6 января – с 10.00 до 20.00
7 января – нерабочий день
8,9 января – с 10.00 до 20.00
Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 мая, 77)
31 декабря – 10.00 до 16.00
1 января – нерабочий день
2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 – с 10.00 до 18.00
9 января – нерабочий день
Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. Калинина)
31 декабря – с 10.00 до 18.00
1,2 января – нерабочие дни
3, 4, 5, 6, 7, 8 – с 10.00 до 18.00
9 января – нерабочий день
ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4)
31 декабря – с 10.00 до 18.00
1 января – нерабочий день
2 января – с 10.00 до 18.00
3 января – нерабочий день
4, 5, 6, 7, 8, 9 – с 10.00 до 18.00
ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39)
31 декабря – с 10.00 до 20.00
1 января – нерабочий день
2 января – с 10.00 до 20.00
3 января – нерабочий день
4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00
ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10)
31 декабря – с 10.00 до 16.00
1,2 января – нерабочие дни
3, 4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 – с 10.00 до 18.00
ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120)
31 декабря – с 10.00 до 16.00
1 января – нерабочий день
2 января – с 10.00 до 20.00
3 января – нерабочий день
4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00
Ж/Д вокзал г. Красноярск
31 декабря – с 8.00 до 22.00
1, 2, 3, 4, 5 января – с 8.00 до 22.00
6 января – нерабочий день
7, 8, 9 января – с 8.00 до 22.00
ТК Мега, (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74)
31 декабря 2021, 1,2,2,4 января 2022г. – нерабочие дни
5 января – с 10.00 до 17.30
6 января – нерабочий день.
7 января – с 10.00 до 17.30
8 января – нерабочий день
9 января – с 10.00 до 17.30
ТК На Свободном, (ул. Телевизорная, 1)
31 декабря – с 10.00 до 18.00
1 января – нерабочий день
2 января – с 10.00 до 20.00
3 января – нерабочий день
4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00
ТК Квант, (ул. Красной армии, 10, 1 этаж)
31 декабря – с 10.00 до 16.00
1,2 января – нерабочие дни
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 18.00
ТРК «Сибирский городок», (ул. Говорова, 57)
31 декабря 2021, 1,2,3,4 января 2022 года – нерабочие дни
5 января – с 10.00 до 17.30
6 января – нерабочий день
7 января – с 10.00 до 17.30
8 января – нерабочий день
9 января – с 10.00 до 17. 30
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