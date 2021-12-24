График работы пунктов вакцинации в Красноярске в новогодние праздники 2022: часы работы, выходные, изменения Фото: ИВАНОВА Диана

График работы пунктов вакцинации в Красноярске в новогодние праздники 2022 опубликовали в региональном оперштабе. Но несмотря на праздничный график, красноярцы не останутся без прививки на Новый год-2022. Рассказываем, когда будут выходные на каникулах, и как изменятся часы работы.

ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77)

31 декабря 2021г, 1 января 2022г. – нерабочие дни

2, 3, 4, 5, 6 января – с 10.00 до 20.00

7 января – нерабочий день

8,9 января – с 10.00 до 20.00

Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 мая, 77)

31 декабря – 10.00 до 16.00

1 января – нерабочий день

2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 – с 10.00 до 18.00

9 января – нерабочий день

Гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. Калинина)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1,2 января – нерабочие дни

3, 4, 5, 6, 7, 8 – с 10.00 до 18.00

9 января – нерабочий день

ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – нерабочий день

2 января – с 10.00 до 18.00

3 января – нерабочий день

4, 5, 6, 7, 8, 9 – с 10.00 до 18.00

ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39)

31 декабря – с 10.00 до 20.00

1 января – нерабочий день

2 января – с 10.00 до 20.00

3 января – нерабочий день

4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00

ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1,2 января – нерабочие дни

3, 4 ,5 ,6, 7 ,8 ,9 – с 10.00 до 18.00

ТЦ «Красноярье» (пр. Газеты Красноярский рабочий, 120)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1 января – нерабочий день

2 января – с 10.00 до 20.00

3 января – нерабочий день

4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00

Ж/Д вокзал г. Красноярск

31 декабря – с 8.00 до 22.00

1, 2, 3, 4, 5 января – с 8.00 до 22.00

6 января – нерабочий день

7, 8, 9 января – с 8.00 до 22.00

ТК Мега, (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74)

31 декабря 2021, 1,2,2,4 января 2022г. – нерабочие дни

5 января – с 10.00 до 17.30

6 января – нерабочий день.

7 января – с 10.00 до 17.30

8 января – нерабочий день

9 января – с 10.00 до 17.30

ТК На Свободном, (ул. Телевизорная, 1)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – нерабочий день

2 января – с 10.00 до 20.00

3 января – нерабочий день

4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 20.00

ТК Квант, (ул. Красной армии, 10, 1 этаж)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1,2 января – нерабочие дни

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января – с 10.00 до 18.00

ТРК «Сибирский городок», (ул. Говорова, 57)

31 декабря 2021, 1,2,3,4 января 2022 года – нерабочие дни

5 января – с 10.00 до 17.30

6 января – нерабочий день

7 января – с 10.00 до 17.30

8 января – нерабочий день

9 января – с 10.00 до 17. 30

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