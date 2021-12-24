Побывал в роли Деда Мороза: мужчина сутки искал девушку, чтобы вернуть ей утерянные от машины ключи

Илья Нечаев, фото из личного архива героя публикации

Для того, чтобы сотворить новогоднее чудо многого не надо – достаточно иметь большое и неравнодушное сердце, которое позволяет стать тем самым волшебником. Именно оно помогло обычному 38-летнему жителю Москвы Илье Нечаеву и его супруге на пару дней в Новогодние праздники почувствовать себя настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ

- Наше новогоднее чудо случилось в первых числах января 2021 года. В тот день я решил немного подработать - взял пару заказов по доставке особо ценных грузов. Минут за 30 до последней доставки резко меняется адрес: подъезжаю к пункту назначения и за 10 шагов до подъезда у меня из-под ноги вылетает что-то чёрное. Включив «ночное зрение», время было около 22:00, обнаруживаю ключи от KIA, - рассказывает «Комсомолке» Илья Нечаев. – Поднимаю находку, отдаю заказ и начинаю поиск владельца по группам потеряшек в соцсетях, но, увы, там речи о потерянных ключах от KIA не велось. Был один пост, но не про «мои» ключи.

Пока мужчина шерстил соцсети, в это время к нему приехала его супруга. Она планировали встретиться с Ильей после подработки и вместе отправиться за покупками. Но планы немного поменялись, супружеская пара пошла по автомобильным рядам парковки, чтобы найти машину, чей ключ был у них в руках.

Илья Нечаев, фото из личного архива героя публикации

- Через 10 минут поиска, замерзнув, я замечаю недвусмысленное подмигивание одного кроссовера в дальнем углу парковки. Машинка не заброшена, видно, что почищена, прогрета, но с места, после снегопада, не трогалась дня три, наверное. Номера не местные, Липецкой области. «Хоровод» вокруг тачки ничего не дал, также, как и пинки по колёсам – к нам никто не вышел. Решаем забрать ключи с собой, но для владельца оставить номер телефона. Так как на улице снег и ветер, то машину мы открыли и стикер с контактами прилепили изнутри на боковое стекло. Так шансов, что владелец обнаружит номер телефона, становится гораздо больше.

По словам Ильи, он расстроился, что сразу вернуть ключи не удалось. Но теперь у него был гос.номер машины, можно было попробовать найти хоть какие-то данные о владельце.

- По пути домой перерыв интернет, подписавшись на несколько каналов в телеграмм, я уже отчаялся, так как никакой инфы выудить не получалось. Немного помогли знакомые сотрудники ГИБДД, назвав ФИО владельца. По этим данным нашёл несколько аккаунтов в соцсетях, самый подходящий по возрасту и фото, на фоне похожей машины, был в сети аж в сентябре 16-го года. Смог найти даже какой-то номер телефона, связанный с этим человеком, но он был недоступен…

ПО ВТОРОМУ КРУГУ

На следующее утро Илья, проезжая через Митино, где нашел ключи, решил заскочить на «место происшествия», чтобы отдать находку участковому. Его супруга тоже подъехала, и они вновь, как говорит Илья, начали водить «хороводы» вокруг чужого авто, в свой выходной по морозу. Соседи с парковки, которых супруги расспрашивали в поисках зацепки, давали разрозненную информацию, которая ничем не помогла. Но один житель Митино, сообщивший, что участковому местному он не доверил бы ключи, дал крупный лист бумаги, чтобы можно было оставить более читаемый с улицы номер.

«ОТРАБОТАЛИ СМЕНУ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ»

- И вот уже вечером получаю звонок с незнакомого номера: захлебываясь слезами, девушка сразу говорит об автомобильных ключах, хотя в записке я об этом ни слова не писал. Наконец-то потеряшка нашлась! Успокоить девушку я уже не смог, передал трубку жене, которая от переизбытка эмоция плакала не меньше, чем владелица машины. Оказалось, что автомобиль зарегистрирован на погибшего мужа – поэтому номер телефона не обслуживается, а аккаунты в соцсетях неактивны с 2016 года. Сама же «потеряшка» пользуется машиной редко и аккуратно, поэтому ни аварий, ни номера телефона в различных базах нет. Пока она рыдала от счастья, мы попросили взять ПТС и ждать нас возле машины.

Илья вместе с женой поехали в Митино, где их встретила продолжающая плакать от счастья девушка с двумя детьми и мамой.

- Мы проверили ПТС, отдали ключи в трясущиеся руки и выслушали миллион благодарностей в свой адрес. Деньги за помощь брать не стали, сказали девушке, что это новогодний подарок и довольные тем, что все сложилось удачно, уехали домой. Ну согласитесь, это чудо и владелице авто невероятно крупно повезло получить бесплатный урок внимательности. Валяющийся брелок от авто могла бы раздавить проезжающая машина, дворник смел бы его в сугроб, не заметив, ну или не очень честный человек мог не вернуть ключи, а пользоваться машиной по своему усмотрению. Вот так мы с женой отработали смену Деда Мороза и Снегурочки в канун Нового года.

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