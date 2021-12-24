В Норильске ветром сдуло новогоднюю елку. Стоп-кадр видео

- Ветер – 30 метров в секунду… Город Норильск, Оганер. Все…

Мужчина за кадром, снимавший этот ролик – он появился накануне в социальных сетях Северного города, удручен. Елка, по его словам, не старая, установили ее только-только. И – не выдержала металлическая труба, сломалась до болтов. А все из-за сильного ветра.

Действительно, ветра в Норильске бывают такие, что людей с ног сносит, машины с места сдвигает, кровлю с пятиэтажек срывает, а пассажирские автобусы между районами города передвигаются в сопровождении тяжелой техники. Северяне называют такую низовую метель черной пургой и стараются в такие дни без повода из дома не выходить.

Не повезло и жителям Оганера – это самый маленький район Норильска, находится от центрального района в десяти километрах. Живут там больше семи тысяч человек. Судя по словам автора видео, елка не новая, она уже была в употреблении – ранее она стояла в Талнахе, а теперь привезли в Оганер. Не выдержали напора ветра, хотя ледяные фигуры и растянутые гирлянды не пострадали. Даже звезда на упавшей елке продолжала гореть.

В комментариях в соцсетях подписчики отзываются, что все это – оправдания подрядчика, ведь сама работа сделана плохо и елку установили без удерживающих ее растяжек. И теперь дети этого района останутся без новогодней атмосферы. Правда, у местных властей еще есть несколько дней, чтобы принять меры.

А вот и другое видео, снятое на территории рудника "Скалистый". Там рабочие пытаются сбалансоровать и преодолеть небольшой пространства под порывами ветра. Чтобы удержаться на ногах, им приходится двигаться боком, приседать... одним словом, от природы - настоящий аттракцион выживаемости.

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