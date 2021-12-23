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Недвижимость23 декабря 2021 20:20

Три балкона и два туалета: в Красноярске продают двухкомнатную квартиру-гиганта

Площадь двушки в новостройке составляет 153 квадрата
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Три балкона и два туалета: в Красноярске продают двухкомнатную квартиру-гиганта. Фото: ЦИАН

Три балкона и два туалета: в Красноярске продают двухкомнатную квартиру-гиганта. Фото: ЦИАН

В Красноярске выставили на продажу двухкомнатную квартиру, площадь которой существенно превышает ту, что обычно можно себе представить. Двушка в ЖК «Кристалл» на улице Ладо Кецховели представляет собой 153 квадратных метра.

По версии портала ЦИАН квартира вошла в топ самых больших в сибирских новостройках.

Будущему владельцу такой недвижимости предлагаются: огромная гостиная с холлом, кухня-столовая, спальня, два санузла и три балкона.

Стоимость квартиры на сегодняшний день составляет 15,6 млн рублей. Однако аналитики не исключают подъема цены, так как таковой уже был зафиксирован ранее.

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