Три балкона и два туалета: в Красноярске продают двухкомнатную квартиру-гиганта. Фото: ЦИАН

В Красноярске выставили на продажу двухкомнатную квартиру, площадь которой существенно превышает ту, что обычно можно себе представить. Двушка в ЖК «Кристалл» на улице Ладо Кецховели представляет собой 153 квадратных метра.

По версии портала ЦИАН квартира вошла в топ самых больших в сибирских новостройках.

Будущему владельцу такой недвижимости предлагаются: огромная гостиная с холлом, кухня-столовая, спальня, два санузла и три балкона.

Стоимость квартиры на сегодняшний день составляет 15,6 млн рублей. Однако аналитики не исключают подъема цены, так как таковой уже был зафиксирован ранее.