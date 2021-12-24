Последние новости Красноярска на 23 декабря 2021 года: суд над убийцей студентки СФУ, новые туристические маршруты и самые высокооплачиваемые вакансии Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 декабря 2021 года.

За изнасилование и убийство студентки СФУ жителя Красноярска приговорили к 21 году колонии

В апреле 2009 года за гаражами неподалеку от Сибирского федерального университета обнаружили тело студентки. Девушка была изнасилована и задушена. Следователям удалось установить, что накануне гибели она проводила время в компании подруг. (подробнее)

На юге Красноярского края появятся новые туристические маршруты

Правительство Красноярского края приветствует новые туристические маршруты для южных районов. Проекты уже есть, они будут реализованы в 2022 году по итогам грантового конкурса. Итоги этого конкурса подвели в региональном агентстве по туризму. (подробнее)

Назван рейтинг пяти самых оплачиваемых вакансий в Красноярске

Общероссийский портал изучил вакансии последних недель и составил список самых высокооплачиваемых (на конец года) требуемых специальностей в Красноярске. На верхней строчке оказалась должность авиационного техника в компанию «Аэропром», которая базируется недалеко от краевого центра, около села Вознесенка. (подробнее)

В Красноярске владелец общежития пытался избавиться от жильцов и попал под суд

В Красноярске предприниматель, который приобрел двухэтажное общежитие на улице Новосибирской, проиграл в суде и должен будет исполнить наказание – 200 часов исправительных работ. Хотя приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию. (подробнее)

В Красноярске случаев «Омикрона» пока не зафиксировали

В Красноярске пока не зафиксировано ни одного случая нового штамма коронавируса, которого назвали «Омикрон». Об этом сообщает глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Однако его появления не исключают, поэтому готовятся, учитывая особенности нового штамма. (подробнее)