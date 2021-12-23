Вирусная инфекция стала причиной гибели 8-летней девочки в приемном покое больницы Хакасии

Погибшая 8-летняя девочка Фото: galinasibyan

Следственный Комитет огласил результаты судебной медэкспертизы по выявлению причины гибели 8-летней Софии, которая скончалась в приемном покое одной из детских больниц Абакана, Республика Хакасия. Как пояснили в ведомстве корреспонденту «КП-Красноярск», эксперты установили, что смерть наступила в результате вирусной инфекции. Но на этом расследование уголовного дела не заканчивается. Следователи назначили новую экспертизу, которая пройдет в Томске. Специалистам предстоит установить, причастны ли к гибели ребенка врачи.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 14 ноября, а недомогание 8-летняя девочка София почувствовала накануне – у ребенка сильно разболелся живот. К вечеру ребенку резко стало хуже – боль усилилась, поднялась температура, началась рвота. Родители вызвали скорую. Врачи, прибывшие на вызов, приняли решение о госпитализации. Малышку повезли из поселка Белый Яр в Абакан, это чуть более 20 километров.

После того, как девочку передали в руки врачей стационара, ребенок скончался.

Семья Софии обвинила в трагедии сотрудников больницы, по их словам - вовремя не оказавших помощь школьнице, врачи утверждают, что сделали все возможное. К разбирательствам подключились региональный Минздрав и Следственный комитет, проводится внутренняя проверка и заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Более подробно о том, что произошло в приемном покое абаканской больнице можно прочесть здесь.

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