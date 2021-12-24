Погода в Красноярске на выходные 25-26 декабря 2021: солнце, мороз, снегопад

В Красноярске ожидаются пасмурные и прохладные выходные до -19 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходные 25-26 декабря 2021 обещает быть прохладной и пасмурной. Синоптики GISMETEO сообщают, что температура ожидается около -19 градусов.

Так, в субботу 25 декабря в Красноярске днем потеплеет до -14 градусов. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков, ветра практически не будет, порывы – 1-5 метров в секунду. Ночью же похолодает до -18 градусов.

В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, дневная температура воздуха опустится до -19 градусов. Ветер ослабнет еще сильнее – 1-3 метров в секунду. Ночью в город вернутся морозы, температура опустится до -23 градусов.

Атмосферное давление на выходных будет нестабильным. В субботу – 758-762 мм рт. ст. В воскресенье понизится до 755-757 мм рт. ст.