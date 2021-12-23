Контрольный мяч! Красноярск готовится принять чемпионат мира по волейболу FIVB 2022

Фото: ВК «Енисей»

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Событие уникальное, если вспомнить, что оно ведет свою историю с 1949 года и в нашей стране проходило еще во времена Советского Союза всего два раза - в 1952 и 1962 годах.

В 2022 году в чемпионате мира по волейболу примут участие 24 национальные сборные, за 12 игровых дней они проведут 70 матчей. И эти матчи пройдут в 10 российских городах, среди которых есть и Красноярск. В нашем городе 27-29 августа пройдет первый предварительный этап, в котором сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов, Египта.

- Принять чемпионат мира по волейболу в Красноярске - это очень важно, - считает генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. - Благодаря таким событиям наш город открывается миру, к нам приезжают гости, а трансляции матчей смотрят десятки и даже сотни миллионов болельщиков в разных странах. Это позитивно сказывается на имидже города, привлекает туристов, привлекает инвесторов, наш имидж капитализируется. Мы понимаем, что Красноярск не случайно стал одним из городов чемпионата мира по волейболу. У нас, благодаря Зимней универсиаде-2019, создана спортивная инфраструктура, есть команда опытных специалистов, которые провели уже не одно мероприятие международного уровня. Мы уверены, что обеспечим самый высокий уровень. Мы хотим, чтобы это были не просто соревнования, но и праздник для горожан, чтобы были локации, активности - над этим мы уже работаем.

Фото: ВК «Енисей»

За кого будем болеть?

Давайте познакомимся с командами, которые приедут в Красноярск, а они самого высокого уровня!

Сборная Аргентины стала призером на Олимпийских играх-2020 в Токио - в матче за бронзу они оказались сильнее бразильцев. Более того, именно аргентинцы обыграли в группе французов - будущих чемпионов Токио. Есть в команде и звезды - связующий Аргентины Лучано Де Чекко был признан лучшим игроком Олимпиады, а самый результативный в финальной встрече аргентинец Факундо Конте хорошо известен нашим болельщикам, он играл в российской Суперлиге.

Команда Ирана - действующий чемпион Азии. В сентябре 2021 года иранцы в финале одолели японцев и во второй раз подряд стали лучшими среди волейбольных сборных стран Азии, Австралии и Океании. Среди игроков иранской сборной особого внимания заслуживает Сейед Мусави, один из лучших центральных блокирующих мира.

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Среди достижений сборной Нидерландов - победа на Олимпийских играх 1996 года. Вскоре в сборной началась смена поколений, но сегодня голландцы возвращаются в свою прежнюю форму. В 2019 году сборная Нидерландов завоевала бронзу Евролиги. Среди самых ярких игроков сборной - Нимир Абдель-Азиз, один из сильнейших диагональных мирового волейбола.

Египтяне - обладатели бронзовых медалей чемпионата Африки 2021 года. На своем континенте команда неизменно занимает лидирующие позиции: на их счету 8 побед в континентальных чемпионатах. Лидер сборной Ахмед Салах на международных стартах неоднократно становился лучшим бомбардиром.

Команды на трибунах будет поддерживать и официальный талисман. Маскотом чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 стал амурский тигр Тигроша. Его нескончаемая энергия будет заряжать и электризовать трибуны.

Спорт, который западает в душу

До чемпионата мира еще есть время, чтобы стать квалифицированным болельщиком и выучить основные термины этой увлекательной игры. Тем более что в Красноярске есть клуб с мужской и женской командами, которые играют в Суперлиге, на матчи которых уже сейчас можно ходить и знакомиться с волейболом ближе.

История волейбольного клуба «Енисей» началась в 1993 году с команды «СМОЛК» («Спортивный молодежный клуб»). Первый успех пришел в сезоне 1996/97 гг., когда красноярская команда впервые вышла в Высшую лигу чемпионата России по волейболу.

В сезоне 1999/2000 красноярцы совершили настоящий прорыв в элитный дивизион волейбола - Суперлигу, где играли два сезона. Потом был перерыв, но мужской команде удалось вернуться в Суперлигу в 2015 году и закрепиться там, красноярцы играют в элитном дивизионе и по сей день.

В январе 2012 года в состав волейбольного «Енисея» вошла женская волейбольная команда «Юность». Впервые красноярский волейбольный клуб объединил под своим началом мужскую и женскую команду мастеров, дублирующие составы этих команд, а также спортивную школу олимпийского резерва по волейболу «Енисей».

Также в 2012 году «Юность» стала серебряным призером женского чемпионата России Высшей лиги «А» и получила путевку в Суперлигу и тогда же сменила название на «Енисей». Высшее достижение этой команды - бронза чемпионата России в сезоне 2016/17.

Есть в Красноярске и детско-юношеская спортивная школа по волейболу «Енисей», она была создана в 2011 году для подготовки спортивного резерва волейбольного клуба «Енисей». Воспитанники школы регулярно завоевывают медали первенств России и международных соревнований.

В 2018 году спортивной школе присвоено имя известного красноярского волейболиста Эдуарда Носкова.

У воспитанника СШОР по волейболу «Енисей» Трофима Павлова волейбольная карьера еще впереди:

- Я пришел сюда в первом классе, играю семь лет. В команде я диагональный, мне так интереснее. Обязательно пойду на игры чемпионата мира, всей семьей. Буду болеть за Иран.

В этой школе начинали многие игроки, которые сейчас играют в Суперлиге, как, например, либеро ВК «Енисей» Илья Чубыкин. Он переехал в Красноярск из Зеленогорска в 15 лет и уже десять сезонов выступает за «Енисей».

- Это лучший спорт из всех, он мне очень запал в душу, хотя и не с первого раза, - рассказывает Илья Чубыкин. - Мой первый тренер меня с танцев и вокала тащил в зал, говорил: у тебя получается, тебе нужно заниматься этим видом спорта. Начинал я как связующий, но либеро мне нравится намного больше - доставать смертельные мячи, подбадривать партнеров, руководить задней линией - это мое! На игры чемпионата мира пойду обязательно, посмотреть вживую, оценить, поучиться - это прекрасно, я считаю. Уровень на чемпионате мира намного выше, это лучшие сборные всего мира.

Игры чемпионата мира по волейболу FIVB - 2022 пройдут во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина. Региональным оператором по подготовке чемпионата в Красноярске выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.

КОНКРЕТНО

Где и как купить билеты на чемпионат мира по волейболу

Приобрести билеты на турнир болельщики могут только на официальном сайте tickets.volley.ru. Здесь можно выбрать билеты на один матч, на один день, на все матчи.

Стоимость билетов зависит от категории выбранных мест: билеты на индивидуальные матчи в Красноярске обойдутся болельщикам от 400 до 1500 руб.; абонемент на 2 игры, предусмотренные программой в течение одного дня, - от 720 до 2700 руб.; абонемент на все матчи, которые пройдут в нашем городе, - от 2040 до 6120 руб.

Детям до 2 лет (родившимся после 1 августа 2020 года) - вход свободный без предоставления отдельного места.

В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой к покупке доступны билеты без указания конкретного места: покупатель сможет выбрать только категорию билета. На втором этапе, старт которого планируется весной 2022 года, зрителям, купившим билеты без указания мест, будет направлена информация по выделенным им местам на трибунах. Распределение мест будет происходить автоматически, по возможности всем билетам в одном заказе будут присвоены соседние места.

Реализацию билетов с указанием определенных мест на спортивном объекте планируется начать за 2 месяца до начала турнира.