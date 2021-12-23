У Норильска есть все предпосылки стать столицей Российской Арктики Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Совете Федерации состоялось рабочее совещание, посвященное комплексному плану социально-экономического развития Норильска. На нем собрались представители четырех сторон, участвующих в соглашении о реализации этого плана. Разговор получился позитивным и конструктивным. Это как раз тот случай, когда можно с уверенностью резюмировать: старт получился отличным. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что работа по реализации комплексного плана движется опережающими темпами.

Для понимания, Норильск - второй по численности населения город Красноярского края и самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек. В Норильске проживают свыше 183 тысяч, которые формируют более 30 % консолидированного бюджета Красноярского края. И сегодня этот город находится в центре особого внимания.

В реновацию будут вложены колоссальные средства

В феврале 2021 было подписано четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Сторонами соглашения стали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Красноярского края, администрация Норильска и компания «Норникель».

Собственно комплексный план социально-экономического развития был утвержден распоряжением правительства 14 декабря 2021 года. По итогу в инфраструктуру Норильска будет вложены 120 миллиардов рублей. Из которых большая часть – 81,3 миллиарда рублей – средства «Норникеля», 24 миллиарда – средства федерального бюджета и 14,8 миллиарда – доля консолидированного бюджета Красноярского края.

Значение этой программы сложно переоценить. Сегодня стало понятно: замахнулись на проект, масштабы которого можно сопоставить со вторым строительством Норильского комбината. Реновация затронет в прямом смысле все направления жизни города – от строительства нового жилья до оздоровления экологии. Отметим, что сегодня износ жилого фонда составил более 47 %.

Владимир Потанин отметил, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития компании и наоборот. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что благополучная жизнь Норильска невозможна без развития компании и наоборот: амбициозные планы предприятия можно реализовать только в процветающем городе.

- Этим двум задачам мы уделяем приоритетное внимание. Планы компании по вхождению в зеленую экономику невозможны без создания в Норильске современной комфортной среды. На ближайшие 10 лет инвестиционная программа «Норникеля» составляет 2,5 триллионов рублей. Что касается Норильска, нами принято решение о выделении 150 миллиардов рублей дополнительно к утвержденным ранее 120 миллиардам на социально-экономическое развитие города. К 2023 году жители Норильска и работники предприятия должны в полной мере ощутить реализацию планов по развитию столицы северного края, - заявил Владимир Потанин.

В результате таких колоссальных вложений город приобретет совершенно новый имидж: качество жизни, тысячи новых рабочих мест, улучшение транспортной доступности, внедрение SMART-технологий и многое другое.

Не дожидаясь…

Реновация начнется не тогда, когда в город привезут подъемный кран и он начнет возводить первую многоэтажку. На самом деле реновация началась с того момента, как было принято решение о ней и когда подписали четырехстороннее соглашение. Разработка планов, переосмысление событий – это уже старт большого процесса, результаты которого можно сегодня обсуждать.

В ходе рабочего совещания в Совфеде стало понятно: благодаря тому, что «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска приступили к реализации некоторых задач, не дожидаясь официального утверждения программы главой Правительства РФ, к настоящему моменту удалось сделать многое.

Например, при поддержке «Норникеля» объявили открытый международный конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Конкурс вызвал большой интерес у мирового архитектурного сообщества, свои заявки на участие прислали 73 организации из 13 стран. Уже определились три финалиста, в марте будет объявлен победитель.

Глава Норильска Дмитрий Карасев рассказывает о первых итогах реализации программы. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Была проведена встреча со строительным сообществом в Красноярске. Поскольку в Норильске за последние 30 лет не было возведено ни одного жилого дома и строительная индустрия как таковая в Северном городе отсутствует, заручились поддержкой ведущих компаний с юга края. И уже идут переговоры с некоторыми из них. Со своей стороны администрация города занимается подбором и оформлением земельных участков под будущее строительство. Кстати, компания «Норникель» намерена поспособствовать возведению для строителей рабочих поселков со всей необходимой инфраструктурой.

Подготовлены проекты строительства важных объектов социальной сферы, которые не терпят отлагательства. Это школа на 1100 мест, детский сад, современная поликлиника в Талнахе.

С весны компания запустила «Чистый Норильск» - программу по уборке территории от промышленного мусора. Северное лето короткое, поэтому постарались уложиться в него по максимуму. В результате более тысячи объектов было демонтировано, на будущий год работа продолжится.

Приобретается специализированная техника и оборудование. Под будущие объемы перевозок сырья и материалов решаются логистические вопросы: зафрахтован северный морской флот, заказаны новые грузовые суда для Енисейского речного пароходства.

И это лишь некоторые пункты программы, выполненные в течение 2021 года. Добавим, что для дальнейшей реализации планов потребуется только в 2022 году нанять 14 тысяч человек.

- Я отчитался о первых итогах реализации мероприятий комплексного плана, которые стали реальными только благодаря подписанию четырехсторонних соглашений в феврале этого года. Эти соглашения, на мой взгляд, являются реальным примером государственно-частного партнерства. Осознаем, что без государственного подхода, который демонстрирует «Норникель», без его поддержки осуществление такого грандиозного проекта было бы невозможно, - выразил свое мнение глава города Дмитрий Карасев.

Бюджет Норильска

Помимо многомиллиардных капиталовложений, о которых сказано выше, стоит отметить и финансовый потенциал местного бюджета. По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина в 2021 году капитальные затраты бюджета Норильска возросли более чем в 2,5 раза, а это без малого 2 миллиарда рублей. Этот же подход и объем предусмотрен и в бюджете 2022 года. Такие показатели капитальных расходов, как и устойчивый показатель роста городского бюджета, в целом обеспечены благодаря ряду принятых решений. В частности, в 2020 – 2021 годах увеличены нормативы отчислений от налога на прибыль организаций, а также перераспределены нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель СФ Валентина Матвиенко и президент «Норникеля» Владимир Потанин на вставке «Строим Норильск будущего». Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Увеличение бюджета Норильска поддерживает и Валентина Матвиенко, подчеркивая, что ранее он не акцентировался на приоритетных направлениях. И потому задача главы города и его команды – контролировать статьи расходов и направлять немалые деньги на решение первоочередных задач.

Валерий Семенов, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, назвал позицию местных властей и «Норникеля» сдвинуть планы и начать работы заранее деловым подходом. Однако подчеркнул, что благодаря этому увеличились капитальные затраты самого города.

- В Норильске много краевых учреждений. И на фоне реновации край должен увеличивать объем средств на то, чтобы привести свои объекты в должное состояние. И улучшать качество услуг, которые они оказывают норильчанам. Также, считаю, нужно перераспределить средства фонда капитального ремонта с учетом перспектив реновации и направить на те дома и дворы, которые пока что не включены в планы реновации. Ну и плюс компания «Норникель» увеличивает свои объемы и, следовательно, налоговые отчисления. И это также нудно учитывать при распределении бюджета города Норильска, - сказал Валерий Семенов.

Напомним, что в 2020 году губернатор Красноярского края Александр Усс выступил в Совете Федерации с просьбой оказать содействие в обновлении и восстановлении городской инфраструктуры и жилого фонда Северного города. Сенаторы поддержали его обращение. Сейчас глава края выразил надежду, что свой вклад в будущий облик Норильска внесут и другие крупные компании, которые разворачивают инвестиционную деятельность на Таймыре.

В совещании, посвященном Норильску, приняли участие все заинтересованные стороны. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Столица Арктики

Обновление Норильска невозможно без экологических мероприятий «Норникеля». Сюда нужно отнести реализацию «Серной программы». По итогам 2023 года вдвое снизятся выбросы серы на Таймыре. А к 2025 году предусмотрено до 90% уменьшение выбросов. И на все на это потребуется больше 300 миллиардов рублей инвестиций. Также компания стала одной из первых в России, которая запустила на своем производстве уникальную автоматическую систему контроля над состоянием атмосферного воздуха.

В целом все то, что происходит сейчас на Таймыре, в Норильском промышленном районе – а мы говорим и об обновлении города, и об оздоровлении экологии и уменьшении воздействия на нее, и о перспективах увеличения объемов производства бизнеса – это пилотный проект для всей Российской Арктики. О чем не раз подчеркивали участники совещания, в том числе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

- Развитие арктических городов должно происходить по принципу равнения на лучших. Этот проект является серьезным примером государственно-частного партнерства, в рамках которого будут реализованы, отработаны и далее распространены на всю Арктическую зону Российской Федерации управленческие подходы, урбанистические, архитектурные, технические решения. Потому что жить и хозяйствовать в Арктике – это вызов, это жизнь на вечной мерзлоте, в экстремальных температурах. И кому, как ни Норильскому промышленному центру, знать об этом лучше других. Поэтому мы рассчитываем, что в результате этой работы возникнут технологии, которые позволят всем жителям Арктической зоны Российской Федерации, а у нас их более 2,5 миллионов, стать более благополучными и жить в более благоприятной среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы план был выполнен в срок и в бюджет.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил за внимание к Норильску и отметил:

- Понимание ответственности и конструктивный настрой, который есть у всех участников этого большого дела, дают все основания считать, что уже через год мы получим первые значимые результаты – их обязательно должны заметить сами норильчане. А через несколько лет Норильск обретет черты настоящей столицы Российской Арктики.

И, словами председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко подведем итоги совещания:

- У меня появилась абсолютная уверенность в том, что все участники этого процесса подходят к нему ответственно. И «Норникель», и руководство Красноярского края, которое под контролем держит развитие ситуации, и новый молодой мэр, который достаточно энергично приступил к работе. Такой единой командой, едиными усилиями этот план будет реализован. Мы будем возвращаться раз в полгода к анализу ситуации, подводить итоги и двигаться дальше. В 2023 году Норильску в статусе города исполнится 70 лет, хотелось бы, чтобы юбилей он встретил обновленным, красивым, гостеприимным, замечательным.