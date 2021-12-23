На юге Красноярского края появятся новые туристические маршруты Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Красноярского края приветствует новые туристические маршруты для южных районов. Проекты уже есть, они будут реализованы в 2022 году по итогам грантового конкурса. Итоги этого конкурса подвели в региональном агентстве по туризму. Общая сумма государственной поддержки проектов составит 4,8 миллиона рублей. Всего на конкурсный отбор поступило 49 заявок. Победу одержали те их участников, кто сделал акцент на развитие туристической инфраструктуры и создание новых туристических маршрутов.

Среди них, к примеру, тур под названием «Помидорная столица». Отсыл – к городу Минусинску, который имеет этот неофициальный статус. В программу тура входят гастрономические мастер-классы, «Усадьба мастеров» с гончарной, войлочной, ткацкой и стекольной мастерскими. А в лагере «Жемчужина Саян», который находится в природном парке «Ергаки», появятся сап-борды и солнечные батареи, будет благоустроена территория кемпингового лагеря «Альптрек».

- Юг Красноярского края – одно из самых востребованных туристических направлений в нашем регионе. Ергаки, Шушенское, Минусинск – узнаваемые далеко за пределами края дестинации. Кроме того, совсем скоро свое 200-летие отметит столица юга – город Минусинск. Именно поэтому было принято решение целенаправленно поддержать проекты, направленные на развитие внутреннего и внешнего туризма на этой территории, – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.