Влюбиться, расстаться, похудеть на 40 килограмм

Фото: kryakk.ru.com

Одним из самых ярких и теплых событий Красноярской ярмарки книжной культуры стал флешмоб под названием «Мой дорогой свитер».

«Мой дорогой свитер» - это выставка-исследование, посвященная свитеру. Организаторы сделали предположение, что этот универсальный предмет гардероба существует поверх гендерных границ и возрастных условностей, у него богатая мифология и обширная география. Предположение проверили. Получилось целая история, с географией на всю Россию, включая Красноярск.

Как все началось весной 2021 года, посетителям КРЯКК рассказала Линор Горалик:

- У нас есть проект PostPost media, я его создатель и главный редактор. Это проект частных историй: раз в неделю мы задаем нашим подписчикам какой-нибудь вопрос, который касается их воспоминаний, и получаем от 100 до 400 историй, которые мы публикуем и архивируем. На вопрос «Есть ли у вас свитер с историей?» мы получили более 300 ответов, и это был один из наших самых успешных сборов.

Затем, в сотрудничестве с куратором выставочной программы КРЯККа и проекта The Dear Sweater Project Людмилой Алябьевой, родилась одноименная выставка и вербатим, созданный по мотивам 80 реальных историй о свитерах. Премьера состоялась в Красноярске, а продолжением стал флешмоб.

Все прозвучавшие истории – удивительные. О времени, о себе, о ценностях, о приобретениях и утратах. Они самодостаточны, и в комментариях не нуждаются. Просто послушаем? И, да, если в комментариях, вы оставите свою историю о любимом свитере, будет замечательно.

«История этого свитера совпала с историей моих первых джинсов. Я не помнила сначала, почему он такой особенный, я просто его нашла и поняла, что он у меня уже давно и сейчас я знаю точно, сколько он у меня – этому свитеру 23 года. Я купила его на рынке, в городе Лакинске, вместе с поддельными джинсами Trussardi. Почему это такая важная веха в моей жизни? В это время я как раз очень сильно похудела, я сбросила около 40 килограммов и, соответственно, это был мой первый шопинг. Я пришла на рынок, и мне всю мою юность дико хотелось джинсы. Про свитер я тогда не думала. И вот я вижу эти Trussardi поддельные и понимаю, что я их очень хочу, и я их примеряю – не то. Размер не мой. У меня воображаемое тело, у меня ноги большие, а мне продавщица говорит: «Девушка, хватит мне голову морочить, у вас 44 размер!». Дает мне эти джинсы, я их надеваю, и я увидела его, и поняла, что к ним нужен этот свитер.»

Людмила Алябьева

Линор Горалик.

«Это жилетка бордовая, мне очень дорога, ей больше 36 лет, ее связала моя мама. Моя мама маленькая, я не очень большая, но она меньше меня и ростом, и вообще. Мама вязала ее для себя, ей было очень хорошо. Мама давала поносить ее мне, для меня она была огромна в груди, потому что это была взрослая вещь. Мне ее давали, доверяли, и я ей очень гордилась, она была очень красивая. Потом мы эмигрировала и она вместе с нами. Потом я начала жить отдельно, переезжать с квартиры на квартиру, и эта вещь продолжает оставаться со мной. Я ее не ношу, но, конечно, я не расстанусь с жилеткой ни при каких обстоятельствах, потому что она связана и с маминым трудом, и с маминой красотой, и с моим взрослением».

Линор Горалик.

Варвара Рудовская с мужем Владимиром

«Моя история тоже из 90-х. Мы с мужем поступили в институт в Красноярске из маленьких городов, я из Минусинска, он из Канска. Мой гардероб был побогаче - дядя работал на Шушенской птицефабрике, мог достать дефицитные вещи – сапоги или дутую куртку. У мужа были одни джинсы-бананы, одни брюки, один свитер и одна рубашка, все. Через три года появились какие-то небольшие деньги, мы пошли в магазин на Дубровинского и купили вот этот свитер, что сейчас на мне, ему 27 лет. Выбрали из нескольких вариантов, по той простой причине, что это и мужская, и женская модель: оба могли носить такой свитер. Естественно, наши первые семейные ссоры были связан именно с тем, кто пойдет на дискотеку, в «Планету», или на сдачу экзаменов пойдет в красивом свитере. Мы до сих пор его носим, по очереди. Можно назвать это свитер машиной времени. Одел, и ты снова молодой!

Варвара Рудовская.

Дама в свитере с лисенком.

«Этот свитер я связала сама. Вязание – для меня не ремесло, а скорее медитация. Я много лет не вязала, а потом случилась такая история: конец года, на работе было всего очень много, и мне так захотелось вязать, просто тряслись руки. Но все магазины закрыты - короновирус. Как только они открылись, я - туда. Хотелось что-то очень радостное, очень веселое. Лисенка я нашла в журнале - я не очень хорошо вяжу, поэтому делала по схемам. Долго не могла понять, какой хочу фон: то ли синий, то ли зеленый, то ли коричневый. И я залипла. Стою, смотрю в магазине на эти мотки, глаза в кучу, вокруг уже очередь, и вдруг какая-то женщина говорит: «Да вот вам что надо!» и показывает мне эти моточки, где есть и синий, и зеленый, в общем, полное счастье. Я и схватила эти моточки. Начала вязать. Я вязала на работе, когда курящие товарищи ходили на перекур, и в эти минут 15-20 удавалось посидеть, повязать. Потом у нас даже сложилась такая традиция с некурящими коллегами: каждый притаскивал свое рукоделие, мы называли это творческой минуткой: кто-то вязал, кто-то рисовал».

Дама в свитере с лисенком.

Кристина Мухомедярова.

«Этот свитер я связала сама. Дело было в прошлом году, когда я сдавала ЕГЭ, и так случилось, что я очень творческий человек, и я без шитья, без вязания вообще не могу, но так как нужно было ответственно отнестись к году подготовки к экзаменам, я все-таки отложила все это хобби, но под Новый Год меня не хватило, я «сорвалась» и начала вязать свитер. Этот свитер, как видите очень яркий, он у меня ассоциируется с тем, что, если мы ограничиваем себя, в плане цветов, форм и еще чего-то, то не нужно этого бояться, нужно просто делать. Иногда, все-таки расслабиться, отбросить какие-то дела, и углубиться в себя. Важно помнить, что ты творческий, ты уникальный, и делать то, что ты хочешь. Тот возраст достаточно тяжелый и творчество может помочь, чтобы найти себя»

Кристина Мухомедярова.

«Мой свитер - это обычный свитер из Zara. Когда я сюда приехала, мне сказали, что нужен свитер с историей, и я думала: «Ну, какая же у него история? Просто прикольный свитер». Я вспомнила, что не носила его год и вот почему: один раз меня позвал молодой человек встретиться в баре, я думаю, ладно, надо красиво одеться. У меня были кожаные брюки, свитер красиво опускается с плеча, в общем, такая красивая пошла в бар. Прихожу, «Ой, ты так красиво выглядишь, такой у тебя свитер прикольный, давай я тебе пива закажу». Я думаю, ну давай. И он мне говорит: «слушай, ну, я вообще пришел сказать, что я от тебя ухожу». От меня? Я всегда от всех уходила! «Извини, ты слишком классная, я тебя сейчас не потяну». Я пинаю стул ногой, выбегаю на улицу только в одном свитере, он вообще нетеплый, а на улице зима. Ветер в эти дырочки попадает, я стою, страдаю, думаю: сейчас заплачу. И вдруг мысль: а с какой стати, почему я должна убегать? Возвращаюсь, и говорю: «Прости, а я вот как раз думала, как бы тебе сказать, что я на год уезжаю в Австралию, а оказалось, что и не надо говорить. Ты мне облегчил задачу, так что, пока!». Вроде как, я его победила и теперь человек чувствует себя униженным. Но я тоже чувствовала себя униженной, потому что меня первый раз вообще в жизни бросали. И из-за этого этот свитер у меня ассоциировался с этим унижением, и я его не носила, а тут достала его и поняла, что это была моя победа»

Куликова Мария.