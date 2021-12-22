Год подарков Tele2 заканчивается сюрпризом для горнолыжников

Уходящий год стал годом подарков от мобильного оператора Tele2 и большинство из них переходит на новый 2022 год. Поскольку информация остается актуальной, расскажем, как сэкономить или получить приятный бонус, пользуясь мобильным телефоном.

Минуты и гигабайты стали вечными

У клиентов мобильного оператора Tele2 неиспользованные остатки минут и гигабайтов в пакете переносятся на следующий месяц и могут храниться вечно. Также нет ограничений по объему перенесенных остатков.

- Еще четыре года назад мы первыми на рынке запустили возможность сохранения минут и гигабайтов, но, если раньше остатки нужно было потратить в течение следующего месяца, сейчас перенесенный трафик доступен всегда, - уточняет Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Максим Соловьев и Александр Паньков

Неиспользованные минуты можно менять на кино

Так как общение людей активно переходит в социальные сети и мессенджеры, минуты в пакетных тарифах тратятся медленно. А ведь накапливать их можно бессрочно! Что же с ними делать? Ответ получен в 2021 году: остатки минут разговоров клиенты Tele2 могут обменять на кино, причем сейчас сделать это можно на всех тарифах.

SOS-пакет автоматически и бесплатно

Если абонент не смог внести плату по тарифу, включается «SOS-пакет», в который входят WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», Telegram и Viber. Благодаря этому можно оставаться на связи еще до трех дней! Услуга предоставляется всем клиентам автоматически и бесплатно.

Что дарят владельцам iPhone и Xiaomi?

С октября владельцы новых iPhone получают в подарок при подключении или переходе на определенную группу тарифов терабайт интернет-трафика, а это 200 000 музыкальных треков, 250 000 выложенных в соцсети фотографий или 500 часов HD-видео. Акция актуальна до конца января 2022 года, а терабайт, полученный в подарок, можно тратить до 31 января 2023 г.

При покупке телефона Xiaomi клиенты Tele2 получают другой, не менее крутой бонус – возможность рассчитаться неиспользованными минутами по курсу «одна минута – один рубль». При этом максимальная скидка – 4 000 рублей.

По акции «Комбо» можно купить комплект из Xiaomi, оформить страховку на телефон и оплатить услуги связи со скидкой до 30%. Акция продлится до конца 2022 года.

Гаджеты для детей и людей старшего поколения со скидкой до конца года

До конца этого года в салонах связи Tele2 можно получить скидку 790 рублей на смарт-часы для детей или смарт-браслет для людей пожилого возраста, подключив при этом SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугу «Годовой контракт». Учитывая стоимость таких гаджетов, экономия составит от 15 до 60%.

Tele2 предлагает «Больше»

Ну а самый масштабный проект с привилегиями для клиентов – программа лояльности «Больше». Она действует постоянно и доступна для всех пользователей сети без исключения в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Это десятки специальных предложений, включающих в себя подарки, скидки и кешбэки.

Tele2 помогает упаковать подарки

И если бонусы и уникальные услуги пользователи получают на протяжении всего года, то в преддверии главной ночи в году в салонах связи оператора клиенты смогут не только купить классные подарки по выгодным ценам, но и красиво и бесплатно их упаковать.

Если в салоне есть пункт упаковки, то промоутер сам красиво оформит ваш подарок. Если пункта упаковки нет, клиенту вручат набор, в который входят упаковочная бумага и стикеры. Для этого достаточно показать промоутеру значок сети Tele2 в телефоне.

В Шерегеш по другим правилам

И, наконец, эксклюзивный подарок! В Шерегеше для клиентов Tele2 уже действует скидка 20% на двух- или трехдневный ски-пасс (то есть билет) на «Сектор Е» горнолыжного комплекса. Получить промокод на скидку можно в приложении Tele2 или на сайте. Акция действует до 15 апреля.

- Это первый такой опыт, - говорит Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - Мы начали с Шерегеша, планируем продолжить, пока тестируем, насколько это понравится нашим абонентам и партнерам. Но думаю, это будет интересная история.