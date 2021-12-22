Новый год трех двоек: нумеролог дала подробный прогноз на наступающий 2022-й

Что подарит Новый год 2022, расскажет нумеролог. Фото: Валерия МАРКИНА.

«Зеркальный» 2020-й год принес нам пандемию коронавируса. Впереди 2022, снова красивое число, а, значит, большие надежды. Что подарит наступающий год, уйдет ли с ним «корона»? Как загадать желание, чтобы оно 100%-но сбылось? Обо всем этом и многом другом рассказала «Комсомолке» нумеролог с 10-летним стажем и трансфомационный коуч Валерия Маркина.

- Скоро мы провожаем 2021 год, готовимся к празднику. Как его нужно встречать?

- Есть распространенная ошибка: Новый год мы начинаем встречать на китайский манер – как год Тигра. Тогда как на самом деле он придет только 1 февраля 2022 года. Так что не торопимся, и празднуем вместе с Быком.

Как, с позиции нумерологии, это лучше сделать? Будем иметь в виду: самое оптимистичное, веселое, дающее надежду число – это тройка. Поэтому можно использовать его при подготовке и проведении Нового года: декорировании помещения, сервировке стола…

Самый волшебный праздник в году важно встретить правильно. Фото: Мария ЛЕНЦ

- А как правильно провести 31 декабря, последний день в году?

- 31 декабря – как раз день тройки. Улыбки, общение, поздравления, подарки, все это в ней присутствует. Но есть важный нюанс: нельзя входить в этот день нервным, раздраженным, с обидами и претензиями, иначе все может разрушиться. Постарайтесь провести его в состоянии любви, гармонии и спокойствия.

31 декабря – день, когда мы расстаемся с прошлым и освобождаем место для новых событий. Поэтому наша задача - всю свою энергию направить на созидательные цели. Готовим, украшаем дом, сервируем стол. Магия этого дня в любви.

Вообще он будет располагать к разного рода ритуалам и церемониям. Взять хотя бы загадывание желаний под бой курантов. В этот момент вы находитесь в некоей точке отсчета, когда все каналы открыты. И что тут важно? Провожаем год с благодарностью. Если кто-то причинил нам зло, прощаем, не держим обиды. И только из этого состояния – счастья, душевного подъема – можно загадывать желания. Большая вероятность, что они осуществятся.

Загадывать желания под елочкой тоже нужно с умом, а точнее - с верным настроем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Если же вы сидите, ненавидите весть мир и хотите что-то заполучить, то, скорее всего, вам достанется обратное желаемому. Нельзя мечтать, предпринимать что-то из депрессивного состояния. Настрой тут очень важен!

Есть люди с определенной программой, жалобщики. Они думают: я буду прибедняться, ныть, и меня заметят, посочувствуют. А в итоге будет выгода. Ничего подобного – наоборот. Улучшение возможно, но кратковременное, а в долгосрочной перспективе такое не работает.

2020-й год многие ждали. Назначали свадьбы и прочие торжества. Но вместо магии чисел получили новую реальность – локдаун, самоизоляцию. А каким будет 2022-й? Что обещает нам это повторение двоек, тоже красивое число?

- Сначала краткий экскурс в прошлое. Как мы помним, ковид-19 появился в 2019 году. А в нумерологии есть плеяда чисел, которые называются кармическими, и среди них 19. Еще в начале 2019 года я говорила: скоро проявятся темы, ситуации, которые станут предвестниками того, что нас ждет в будущем. Ведь в числе 19 идет речь о неблагодарности человека за то, что он имеет. За крышу над головой, близких рядом, возможность познавать мир. Если перестаешь все это ценить, тебе дают некий урок – за неумеренность, потребительство. Не дорожил? Посмотри, как бывает по-другому.

Секреты успеха в следующем году - мудрость и спокойствие, говорит эксперт. Главное - найти свою точку равновесия, не тянуть все на себя. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020-м мир охватила пандемия. Само число 20 – это пассивность, бездействие, китайцы не любят число 4. Повторенное дважды – тем более. А в сумме 2+0+2+0 – четверка, она всегда подразумевает некую несвободу, ограничения. Так и вышло: локдаун, ограничение возможностей, в том числе и физических. У многих ухудшилось здоровье.

А что с 2022-м? Это год шестерки, он про ответственность, укрепление позиций, упорядочение дел. Наша задача в 2022-м – искать равновесие, компромиссы, стремиться к гармонии всеми силами. Очень важно оставаться в состоянии неконфликтности. Это касается как отдельных людей, так и целых стран. Важно действовать мудро, а не из агрессивных всплесков.

Тогда год будет более спокойным по сравнению с предыдущим. Но какими-то решительными чертами он не обладает, поворотных моментов ждать не стоит. Год, скорее, выжидающий, проявлять лишнюю активность здесь нежелательно. Мудрость, спокойствие, несуетность – это секреты успеха в 2022-м.

Можно ли ожидать, что обстановка оздоровится, ковид хоть чуть-чуть отступит?

- Всех интересует, когда уйдет ковид. Но в следующем году эта история точно полностью не закончится, таких предпосылок нет. Поэтому так важно генерировать позитив, ценить каждый свой день.

А самая актуальная в 2022-м тема - семьи и дома. Год благоприятен для свадеб. Если говорим про брак, он должен быть продуманным, может, даже по расчету. И для заключения браков отлично подойдет 22-е число.

Кстати, те, кто родятся в 22-м году, будут изначально настроены на семью, помощь, заботу. У них это прописано в программе.

А кому повезет в наступающем году?

- Год будет знаковым для тех, кто родился 6,15 и 24 числа. Это их вибрации, что будет отчетливо чувствоваться. Если делать расклад по месяцам, вот что можно сказать.

Праздники праздниками, а каким будет наступающий год? На этот вопрос у специалистов уже есть ответ. Фото: ИВАНОВА Диана

Январь располагает к отдыху, спокойному состоянию, погружению в себя. Надо выбираться на природу, наполняться там энергией. Также благоприятно начинать обучающие программы или повышать квалификацию. Вообще январь будет «сказочным». Если вы в правильном состоянии, открыты миру, можно загадывать желания.

Февраль – будем пожинать плоды предыдущего года, того, что сделали. Актуальна тема денег. Для кого-то это означает дополнительные доходы, для кого-то потери, все индивидуально.

Март – важных дел лучше не начинать. Подводим итоги, подтягиваем хвосты.

Апрель – можно планировать что-то новое, воплощать задуманное раньше.

Май способствует сближению и сотрудничеству. Благоприятен как для делового общения, так и для личного, создания пар.

Июнь приглашает к отдыху, дружеским встречам и отношениям.

Июль – тема отдыха звучит не так явно. Могут быть ограничения, связанные со здоровьем. Особенно расслабиться не позволит.

Август даст динамику. Повысится активность, но бежать никуда не надо, необходима умеренность. Впрочем, многие захотят отправиться в путешествия. Если будет возможность, почему бы и нет?

Сентябрь – будет проигрываться основная тема года, так бывает всегда. Напомним, в 2022-м это поиск гармонии и равновесия.

Октябрь будет похож на январь. Благоприятна творческая или научная деятельность. Хорошее время для путешествий или самообразования.

Ноябрь – здесь, как и в феврале, прозвучит тема денег. Самые актуальные проблемы в эти два месяца – отказ от старого, отжившего, поиск новых решений.

Декабрь 2022 – подведение итогов года. Крайне важно обращение к духовным истокам. И основная тема – служение людям. Если человек действует только в своих интересах, может попасть в плохую историю. Хорошая пора для обучения: дальних поездок, расширения кругозора.

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