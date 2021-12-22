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22 декабря 2021 9:22

Немного Деда Мороза есть в каждом: пять трогательных историй о новогодних чудесах

Пять добрых историй о новогодних чудесах рассказали красноярцы
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
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Пять реальных и... волшебных историй, произошедших под Новый год, рассказали красноярцы.

Пять реальных и... волшебных историй, произошедших под Новый год, рассказали красноярцы.

Фото: ИВАНОВА Диана

Новый год и Рождество – время, когда в Деда Мороза может превратиться любой – сосед по дому, продавец или таксист. И сотворить маленькое чудо, было бы желание! «КП – Красноярск» собрала пять историй о таких волшебствах. Все они абсолютно реальные, правда, произошли в разные годы.

Варежки счастья

- Возле магазина мужчина с прицепа торговал варежками. А заодно шапками, колготками, носками и прочей сезонной мелочевкой. Стоял на улице почти каждый день – в мороз, ветер, всегда. В начале зимы муж купил у него рукавицы, да вот беда - одна потерялась. Видимо, выпала, когда выходил из машины. Осталась вторая - хорошая, теплая, выбросить жалко. Я решила купить такие же, а эту приберечь про запас. Наверняка же опять потеряет, такое дело эти варежки, хоть на резинку вяжи, как в детстве. И вот подхожу к лотку, жалуюсь, мол, муж потерял, хочу купить такие же. «Зачем купить? – вдруг заулыбался продавец. - Я знаю, что вам нужно!». Бежит в кабину и достает ту самую, потерянную варежку! Говорит, нашел возле магазина. И все ждал, когда же за ней придут: «Вот храню, ко мне за варежками все ходят». И вернул! В общем, ничего не знаю, а мои родственники получили в тот год на праздник по варежкам. Такое же дело эти варежки, все время теряются (Ольга Леонова).

Дед Морозом может стать каждый, было бы желание!

Дед Морозом может стать каждый, было бы желание!

Фото: ИВАНОВА Диана

В болезни и здравии

- Дело было в декабрьскую пургу. Резко пошло на похолодание и город запорошило так, что ничего не видно. В это время к нам в хоспис пришла женщина. Она поднялась на высокое обледенелое крыльцо… на костылях – чтобы передать деньги нашим подопечным. Фактически отдала последнее тем, кто нуждается. Без сожаления, без разглагольствований. Лишь с огромной просьбой – не называть фамилии. Надеемся, Людмила Андреевна простит нас за то, что мы совсем чуть-чуть расскажем о ней. Что она с 1958 года служила почтальоном, с толстой сумкой на ремне обошла вдоль и поперек весь город. Осталась вдовой, а муж тоже проработал всю жизнь только на одном предприятии. Перенесла операцию на коленях, но это не помешало ей в разбушевавшуюся метель прийти и сделать то, что оказалось самым важным для нее в эти предновогодние дни –бескорыстно помочь людям. К слову, мы никогда еще не чувствовали такой поддержки, как в уходящем ковидном году (Виктор Стародубцев).

Такие истории согреют в самые лютые морозы.

Такие истории согреют в самые лютые морозы.

Фото: ИВАНОВА Диана

Берегите собак!

- Однажды вечером возвращаемся домой, а у нас на лестничной клетке огромный, черный, лохматый пес. Я опешила, потом смотрю – он совершенно не агрессивный, даже как будто радуется нам. Думаю, может, кто в гости пришел, а его возле квартиры оставил? 12 ночи, час – собака на месте. Понятно стало, что приблудилась.

Песика размером с небольшого пони домой мы взять не решились. К тому же ребенок – аллергик. Постелили плед, дали еды, воды. И тут заметили, у него на спине рана – клок шерсти, огромный, диаметром сантиметров 15. Ясно, завтра надо ветеринара искать.

Утром муж вывел песика на улицу и встречает соседку. «Я его знаю, он у нас в районе гуляет!» - вмиг опознала она. И за полтора часа умудрилась вычислить хозяина.

Тот в дом, собаки нет. Один из соседей успел выгнать его на улицу, чтобы избавиться. Но нашлась женщина, которая пожалела беднягу, забрала к себе, она тоже из нашего подъезда.

Когда хозяин объявился, а собакен исчез, я бросилась по всем этажам его искать. И нашла – на четвертом. В общем, муж отвел пса к хозяину. Тот обнимал его со слезами на глазах. Говорит, второй день по центру бегаю, думал, не найду уже!

Псу в Новый год на спину петарда прилетела, обожгла его. Он ошалел от боли и страха, метнулся куда-то и потерялся. В итоге приблудился к нам на 12-й этаж. Счастье, что получилось помочь. С Новым годом! Берегите собак! (Дана Бенюмова).

На фото - найденный питомец. Фото: Дана БЕНЮМОВА.

На фото - найденный питомец. Фото: Дана БЕНЮМОВА.

Девушка с блестящей сережкой

- Одна молоденькая хорошенькая девушка в предновогодней суете потеряла сережку. А обнаружила потерю только вечером 30 декабря. Сережка золотая, с хрусталем Swarovski и очень дорогая - это ПОДАРОК, поэтому сережку не просто жалко, а прям совсем беда. Первую половину дня 31 декабря девушка провела в слезах, нарезая оливье и заедая этим оливье неприятность.

Потом она подумала, неправильно встречать Новый год опухшей от слез и надо попытаться хоть что-то сделать. Тем более интуиция подсказывала, сережка должна как-то найтись. Как найти малюсенькую сережку в миллионном городе, когда ты была в торговом комплексе, перемерила несколько платьев в разных отделах, покупала подарки и продукты, ездила по городу на такси, шла по улице, двору, поднималась в лифте?

Сначала позвонила в отделы комплекса – там ничего не находили, потом написала смс водителям такси с просьбой посмотреть сережку на заднем сиденье, где она ехала. Первый водитель ответил, что ничего кроме двухрублевой монеты не нашел (с юмором оказался). А второй не поленился - пошел искать. И он ее нашел, добрый волшебник и настоящий Дед Мороз! Сережку не затоптали в снегу, не обнаружили раньше. Да если бы и нашли, как в большом городе отыскать владелицу этой маленькой, но такой дорогой для нее вещи? (Юлия Анчевская).

Не зря говорят, Новый год - время чудес!

Не зря говорят, Новый год - время чудес!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новое сердце для Риты

- А вот настоящее новогоднее чудо. Хотя врачи говорят – просто хорошая работа. Кардиохирург Павел Теплов получил записку от девочки Риты.

Вот что было в послании: «Дорогой Павел Викторович. Спасибо за новый клапан на сердечке. Теперь я могу снова резвица и играть. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Желаю огромного счастья на весь Новый год. И кучу маленьких радостей на каждый день в отдельности!» (лексика и орфография сохранены – прим.ред.).

Даже не верится: малышку привезли в центр в очень тяжелом состоянии. Врачи сделали все, что могли. И получилось! Под Новый год Риту выписали домой. Праздник она встречала в кругу семьи (Наталья Жабыко).

Письмо врачу. Фото: Наталья ЖАБЫКО.

Письмо врачу. Фото: Наталья ЖАБЫКО.

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