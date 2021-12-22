Немного Деда Мороза есть в каждом: пять трогательных историй о новогодних чудесах

Пять реальных и... волшебных историй, произошедших под Новый год, рассказали красноярцы. Фото: ИВАНОВА Диана

Новый год и Рождество – время, когда в Деда Мороза может превратиться любой – сосед по дому, продавец или таксист. И сотворить маленькое чудо, было бы желание! «КП – Красноярск» собрала пять историй о таких волшебствах. Все они абсолютно реальные, правда, произошли в разные годы.

Варежки счастья

- Возле магазина мужчина с прицепа торговал варежками. А заодно шапками, колготками, носками и прочей сезонной мелочевкой. Стоял на улице почти каждый день – в мороз, ветер, всегда. В начале зимы муж купил у него рукавицы, да вот беда - одна потерялась. Видимо, выпала, когда выходил из машины. Осталась вторая - хорошая, теплая, выбросить жалко. Я решила купить такие же, а эту приберечь про запас. Наверняка же опять потеряет, такое дело эти варежки, хоть на резинку вяжи, как в детстве. И вот подхожу к лотку, жалуюсь, мол, муж потерял, хочу купить такие же. «Зачем купить? – вдруг заулыбался продавец. - Я знаю, что вам нужно!». Бежит в кабину и достает ту самую, потерянную варежку! Говорит, нашел возле магазина. И все ждал, когда же за ней придут: «Вот храню, ко мне за варежками все ходят». И вернул! В общем, ничего не знаю, а мои родственники получили в тот год на праздник по варежкам. Такое же дело эти варежки, все время теряются (Ольга Леонова).

Дед Морозом может стать каждый, было бы желание! Фото: ИВАНОВА Диана

В болезни и здравии

- Дело было в декабрьскую пургу. Резко пошло на похолодание и город запорошило так, что ничего не видно. В это время к нам в хоспис пришла женщина. Она поднялась на высокое обледенелое крыльцо… на костылях – чтобы передать деньги нашим подопечным. Фактически отдала последнее тем, кто нуждается. Без сожаления, без разглагольствований. Лишь с огромной просьбой – не называть фамилии. Надеемся, Людмила Андреевна простит нас за то, что мы совсем чуть-чуть расскажем о ней. Что она с 1958 года служила почтальоном, с толстой сумкой на ремне обошла вдоль и поперек весь город. Осталась вдовой, а муж тоже проработал всю жизнь только на одном предприятии. Перенесла операцию на коленях, но это не помешало ей в разбушевавшуюся метель прийти и сделать то, что оказалось самым важным для нее в эти предновогодние дни –бескорыстно помочь людям. К слову, мы никогда еще не чувствовали такой поддержки, как в уходящем ковидном году (Виктор Стародубцев).

Такие истории согреют в самые лютые морозы. Фото: ИВАНОВА Диана

Берегите собак!

- Однажды вечером возвращаемся домой, а у нас на лестничной клетке огромный, черный, лохматый пес. Я опешила, потом смотрю – он совершенно не агрессивный, даже как будто радуется нам. Думаю, может, кто в гости пришел, а его возле квартиры оставил? 12 ночи, час – собака на месте. Понятно стало, что приблудилась.

Песика размером с небольшого пони домой мы взять не решились. К тому же ребенок – аллергик. Постелили плед, дали еды, воды. И тут заметили, у него на спине рана – клок шерсти, огромный, диаметром сантиметров 15. Ясно, завтра надо ветеринара искать.

Утром муж вывел песика на улицу и встречает соседку. «Я его знаю, он у нас в районе гуляет!» - вмиг опознала она. И за полтора часа умудрилась вычислить хозяина.

Тот в дом, собаки нет. Один из соседей успел выгнать его на улицу, чтобы избавиться. Но нашлась женщина, которая пожалела беднягу, забрала к себе, она тоже из нашего подъезда.

Когда хозяин объявился, а собакен исчез, я бросилась по всем этажам его искать. И нашла – на четвертом. В общем, муж отвел пса к хозяину. Тот обнимал его со слезами на глазах. Говорит, второй день по центру бегаю, думал, не найду уже!

Псу в Новый год на спину петарда прилетела, обожгла его. Он ошалел от боли и страха, метнулся куда-то и потерялся. В итоге приблудился к нам на 12-й этаж. Счастье, что получилось помочь. С Новым годом! Берегите собак! (Дана Бенюмова).

На фото - найденный питомец. Фото: Дана БЕНЮМОВА.

Девушка с блестящей сережкой

- Одна молоденькая хорошенькая девушка в предновогодней суете потеряла сережку. А обнаружила потерю только вечером 30 декабря. Сережка золотая, с хрусталем Swarovski и очень дорогая - это ПОДАРОК, поэтому сережку не просто жалко, а прям совсем беда. Первую половину дня 31 декабря девушка провела в слезах, нарезая оливье и заедая этим оливье неприятность.

Потом она подумала, неправильно встречать Новый год опухшей от слез и надо попытаться хоть что-то сделать. Тем более интуиция подсказывала, сережка должна как-то найтись. Как найти малюсенькую сережку в миллионном городе, когда ты была в торговом комплексе, перемерила несколько платьев в разных отделах, покупала подарки и продукты, ездила по городу на такси, шла по улице, двору, поднималась в лифте?

Сначала позвонила в отделы комплекса – там ничего не находили, потом написала смс водителям такси с просьбой посмотреть сережку на заднем сиденье, где она ехала. Первый водитель ответил, что ничего кроме двухрублевой монеты не нашел (с юмором оказался). А второй не поленился - пошел искать. И он ее нашел, добрый волшебник и настоящий Дед Мороз! Сережку не затоптали в снегу, не обнаружили раньше. Да если бы и нашли, как в большом городе отыскать владелицу этой маленькой, но такой дорогой для нее вещи? (Юлия Анчевская).

Не зря говорят, Новый год - время чудес! Фото: Мария ЛЕНЦ

Новое сердце для Риты

- А вот настоящее новогоднее чудо. Хотя врачи говорят – просто хорошая работа. Кардиохирург Павел Теплов получил записку от девочки Риты.

Вот что было в послании: «Дорогой Павел Викторович. Спасибо за новый клапан на сердечке. Теперь я могу снова резвица и играть. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Желаю огромного счастья на весь Новый год. И кучу маленьких радостей на каждый день в отдельности!» (лексика и орфография сохранены – прим.ред.).

Даже не верится: малышку привезли в центр в очень тяжелом состоянии. Врачи сделали все, что могли. И получилось! Под Новый год Риту выписали домой. Праздник она встречала в кругу семьи (Наталья Жабыко).

Письмо врачу. Фото: Наталья ЖАБЫКО.

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