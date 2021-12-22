В машинном зале Богучанской ГЭС установлены уникальные электронные часы

В машинном зале Богучанской ГЭС в канун профессионального праздника появился новый элемент – электронные часы, цифры которых видны из любой части зала, длина которого составляет 330 метров. Часы размером 2,3 на 1 метр уникальны, ведь они существуют в единственном экземпляре - их изготовил машинист гидроагрегата Николай Саламатов. Специалисты Службы технологических систем управления подключили их к единой сети точного времени станции и теперь дежурная смена Оперативной службы из любой точки зала увидит точное время Богучанской ГЭС. Для оперативного персонала всех уровней и объектов в повседневной работе наличие точного времени имеет очень большое значение.

На Богучанской ГЭС Николай Саламатов работает с 1998 года, он принимал участие во всех этапах достройки ГЭС, параллельно учился. В 2002 году окончил Дивногорский гидроэнергетический техникум, получил специальность техника. В 2013 году перевёлся в оперативную службу Богучанской ГЭС машинистом гидроагрегатов, и в том же году окончил Братский государственный университет по специальности и «электроснабжение». Помимо работы и учебы в жизни Николая Саламатова есть несколько увлечений – электроника и современные технологии. Техническим творчеством мастер занимается в собственной мастерской.

«Приобрел лазерный станок с возможностью резки и гравировки по дереву, пластику и других материалов, за исключением металлов. Могу создать изделие как по готовым разработкам, так и с нуля, собственного изобретения. Учусь по публикациям в интернете, таких ресурсов сейчас много. Умею делать стенды, таблички, мнемосхемы, световые табло и т.п. Материалы, а это в основном пленки, листовой пластик, профили для рамок, коробов и светотехника, приобретаю в магазинах, специализирующихся материалах для производства рекламы», - рассказывает Николай Саломатов.

В 2020 году Николай Саламатов собрал и установил световые табло для каждого гидроагрегата, мнемосхемы на рабочих местах оперативного персонала. На изготовление часов потребовалось несколько месяцев. Идею установки часов подсказала практика: работа в Оперативной службе предполагает постоянный хронометраж событий, для фиксации времени необходимы часы, и хоть сейчас они есть у каждого в гаджетах, большие часы, заметные из любого места машинного зала, удобнее. Идею поддержал начальник Оперативной службы Владислав Никитин, помощь в изготовлении сварной рамы оказал коллега - машинист гидроагрегатов Борис Рожков.