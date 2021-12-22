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Общество22 декабря 2021 8:22

У нас все энергетики: и директора станций, и зольщики

Как стать настоящим энергетиком? Мы задали этот вопрос представителям кадровых служб и руководителям на предприятиях СГК, и узнали, какие качества больше всего ценятся у наших специалистов, и сложно ли устроиться на работу на ТЭЦ или в тепловые сети.
Источник:kp.ru
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Как попасть на работу В СГК

На сайте СГК сегодня размещено 170 вакансий в разных городах — нужны и инженеры, и слесари, и офисный персонал, и руководители в разных городах. Со всеми можно ознакомиться по ссылке. Перед теми, кто является высококвалифицированными специалистами в своей области, не боится трудностей и комфортно себя чувствует в команде, компания с радостью распахнет двери. Но иногда отбор бывает довольно жестким — на одну вакансию специалисты кадровой службы могут просмотреть десятки претендентов.

Иван Сорокин, машинист котлов, Красноярская ТЭЦ-3

Иван Сорокин, машинист котлов, Красноярская ТЭЦ-3

Есть перечень основных качеств, по которым легко самостоятельно определить свои шансы стать хорошим энергетиком:

- Стрессоустойчивость — способность противостоять внешним раздражителям без эмоций, с холодной головой. Каждому человеку хотя бы однажды приходилось что-то срочно решать в критической ситуации, выходящей за рамки его повседневного опыта. Если он сумел сконцентрироваться, не остолбенеть и не принять поспешных ошибочных решений и решить проблему с минимальными потерями - это хороший показатель для работы в энергетике. На производстве могут произойти любые неожиданности, в которых необходимо сохранять самообладание и не поддаваться эмоциям.

- Командность — умение быть частью дружного сплоченного коллектива, не противопоставлять его интересам личные достижения, бороться за общий результат. В энергетике нужны люди, которые будут учитывать идеи и мнения коллег, спокойно воспринимать критику, стремиться к компромиссу и диалогу. По наблюдениям психологов, командным людям даже в спорте более близки такие его виды, как футбол и хоккей, чем плаванье, биатлон и фигурное катание.

- Многозадачность — навык успешно выполнять несколько дел одновременно. В СГК он в больше степени актуален для сотрудников, которые занимаются юридическими, финансовыми вопросами, руководят различными направлениями. Эти люди владеют тайм-менеджментом, соблюдают дедлайны и умеют делегировать полномочия. И они ждут в свои подразделения похожих на них новичков.

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