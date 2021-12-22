«Чувствую себя солдатом на войне...»

Cтроительство медцентра и организацию обучения медперсонала инициировал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.

За год работы здесь прошли лечение 1 300 пациентов с диагнозом ковид-19. Среди них были и такие, кто поступал со 100 процентным поражением легких. О том, как справляются с трудностями, и чем особенно запомнился первый год, рассказывают работники медцентра.

Олеся Турович, врач-терапевт: «Самое яркое воспоминание - само открытие медцентра, безусловно. Это большая помощь Богучанскому району. Без него нам просто некуда было бы класть тяжелых пациентов. Поток большой был, в том числе пациентов с большим поражением легких - 80 и 100 процентов - да еще с сопутствующими патологиями в виде сахарного диабета, ишемической болезни сердца, гипертонии. Каждого такого пациента помнишь.

Олеся Турович, врач-терапевт

И когда встречаешь их сегодня живыми и здоровыми, это, конечно, самая большая награда и радость для врача. Прекрасно помню наш переезд в новое здание: много положительных эмоций, все на подьеме, вокруг все новое, оборудование прекрасное - КТ, аппараты ИВЛ. УЗИ экспертного класса. Я сама - врач ультразвуковой диагностики и сразу оценила этот аппарат в плане эхографической картины. Эхо сердца играет очень важную роль, так как у больных с двусторонней пневмонией на фоне ковида бывают разные осложнения: инсульты, острые инфаркты...с помощью УЗИ мы можем это во время диагностировать и подключить нужную терапию. Да, иногда чувствую себя спасателем, солдатом на войне. Третий месяц без выходных. Бывает, конечно, усталость с утра. Но про нее забываешь, когда приходишь на обход- и снова в бой. И так целый год. Он был трудный, но продуктивный и командный. Коллектив у нас очень сплоченный. Вместе мы продолжаем бороться с новой болезнью, обретаем новый опыт. Как врач-терапевт призываю население Богучанского района - и всей планеты! - прививаться. Прививка если и не защитит от болезни, но поможет перенести ее легче, без осложнений. В будущее хочу смотреть с оптимизмом, в конце концов мы обязательно добьемся коллективного иммунитета и победим!»

Нина Рукосуева, фельдшер доврачебного кабинета ОРВИ

Нина Рукосуева, фельдшер доврачебного кабинета ОРВИ: «Моя работа - первичный осмотр пациентов,которые к нам обращаются. Осматриваю, назначаю лечение, открываю больничный лист, в телефонном режиме информирую тех, кто на самоизоляции, что им нужно делать. Всегда смотришь по состоянию тяжести. Если уже задыхается человек и другие известные показатели имеет, то срочно госпитализируем. Бывает, те, кто приезжает к нам с периферии, сразу просят сделать КТ. Объясняю, что КТ- это не лечение, а метод диагностики, и нужен он только если действительно к нему есть показания. Самые сложные дни – понедельник и пятница, традиционно очень большой поток пациентов с периферии после выходных и перед выходными. В этот раз, например, только из одной семьи из Таежного сразу 10 человек приехали на прием. Ребятишек на рентген по зеленому коридору отправили, троих взрослых сразу положили в палату, остальных - под наблюдение амбулаторно, ежедневный созвон. Мне интересно работать с людьми, с ними общаться. Пациенты у нас открытые, отзывчивые, позитивные, даже шутят несмотря ни на что. Это помогает эмоционально при нашей нагрузке. Ну и, конечно, коллектив поддерживает в сложных ситуациях, помогает бороться со стрессом. Если в двух словах охарактеризовать первый год работы медцентра, это «ответственность и трудолюбие».

Дмитрий Батурин, врач-терапевт: «Когда я год назад впервые приехал сюда из Красноярска по срочному договору, больше всего поразил именно уровень медцентра и самой районной больницы: не хуже, чем в мегаполисе.

Дмитрий Батурин, врач-терапевт

Оснащение, лекарственное обеспечение, два КТ аппарата, осенью дополнительную кислородную станцию подключили - это просто замечательно, что благодаря спонсорам на местном уровне организована такая поддержка региональной медицине. Сейчас я здесь уже в третий раз, живем в самой больнице, что удобно - не надо время на дорогу тратить. Своя комната у нас как в общежитие, есть все бытовые условия для временного пребывания. Режим работы – с утра и иногда до следующего утра, всегда на связи, всегда в голове продолжаешь прокручивать истории болезни.

Бывает всякое. Иногда пациенты поступают очень тяжелые, борются, идут на поправку. А иногда - наоборот. Бороться со стрессом, как-то отвлечься и абстрагироваться помогает природа вокруг - сосны, снег по колено, свежий воздух...год назад мы думали, что волна пройдет, границы откроют и все будет как раньше. Сейчас мы понимаем, что как раньше уже не будет. Одна волна перетекает в другую, мы уже даже их не считаем. Просто работаешь, стараешься, выкладываешься по полной».